Ogres novadā vakar dzēsts ugunsgrēks
1.februārī plkst. 12.59 VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies saimniecības ēkā.
Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka 150m 2 platībā deg saimniecības ēka un tehnika tajā, kā arī vieglā automašīna 2m 2 platībā. No ēkas tika iznesti 10 gāzes baloni un viens skābekļa balons, tika izvākts liels daudzums būvgružu un dažādi saimniecības priekšmeti,kā arī pārkrauta malka, kas atradās ēkā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš pirms VUGD ierašanās ugunsgrēku centās nodzēst saviem spēkiem. Cietušais nodots NMPD mediķiem. Plkst. 17.21 ugunsgrēks likvidēts.
Informāciju sagatavoja:Ilze Dāme-Birziņa,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa