Ogres pansionāta iemītniekus aprūpē ārste no Ukrainas

Ogres pansionāta iemītniekus aprūpē ārste no Ukrainas

Ogres rajona slimnīcā darbu turpina vairāki šobrīd Latvijā patvērumu raduši Ukrainas civiliedzīvotāji. Viena no viņiem arī ģimenes ārste Gaļina Vorobeja, kura kopā ar dēlu atbraukusi no Ukrainas pilsētas Zaporižjas un tagad savas rūpes velta Ogres pansionāta iemītniekiem. Ukrainā Gaļina teju 10 gadus strādāja par ģimenes ārsti, bet šobrīd apgūst latviešu valodu un uzrauga pansionāta iemītnieku veselību.

“No slimnīcas puses ir piesaistīts mentors – feldšere, kuras uzraudzībā ārste strādā. Mentors aizpilda arī medicīnisko dokumentāciju, jo mums viss jāaizpilda valsts valodā. Izrādījās, ka Ukraiņu ārstiem ir ļoti labs izglītības līmenis un medikamenti ar kuriem strādāts ir tieši tādi paši kā mūsējie,” atzīmē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs, norādot, ka pansionātā jau kopš pandēmijas sākuma akūti trūkst darba roku, tāpēc, palīdzot Ukrainas cilvēkiem, tiek risināta arī Latvijā aprūpes nozarē sāpīga problēma.

Aprīļa mēnesī kopumā Ogres rajona slimnīcā stacionēti 440 pacienti un uzņemšanas nodaļa pēc palīdzības griezušies 880 pacienti. Savukārt pagājušā nedēļā slimnīcā stacionēti 104 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmuši 235 pacienti. Nedēļas laikā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 8 mazuļi, savukārt aprīlī kopumā Ogrē piedzimuši 36 bērni, informē Dainis Širovs.

