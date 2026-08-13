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Ceturtdiena, 13. augusts, 2026 08:40

Ogres pilsētas svētkos gaidāma krāšņa uguņošana; iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

OgreNet
Ogres pilsētas svētkos gaidāma krāšņa uguņošana; iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem
Foto: Vitolds Gabrāns
Ceturtdiena, 13. augusts, 2026 08:40

Ogres pilsētas svētkos gaidāma krāšņa uguņošana; iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

OgreNet

Gaidāmajos Ogres pilsētas svētkos 22. augustā debesis virs Ogres novada pašvaldības izgaismos iespaidīgs svētku salūts. Lai svētku kulminācija noritētu bez starpgadījumiem, iedzīvotāji un pilsētas viesi tiek aicināti laikus iepazīties ar plānotajiem satiksmes un gājēju kustības ierobežojumiem.

Krāšņā svētku uguņošana norisināsies sestdien, 22. augustā, pulksten 23.00 pie Ogres novada pašvaldības ēkas. Lai garantētu visu klātesošo drošību, Ogres Kultūras centrs sociālajos tīklos vērš uzmanību uz īslaicīgiem, bet būtiskiem ierobežojumiem pilsētas centrā:

Drošības apsvērumu dēļ 22. augustā no plkst. 22.30 līdz 23.10 tiks slēgta teritorija ap Brīvības ielu 33. No plkst. 22.50 līdz 23.10 satiksme tiks slēgta posmā no Kalna prospekta krustojuma ar Brīvības ielu līdz Tīnūžu ielas krustojumam ar Parka ielu.

Autovadītāji šajā laikā tiek aicināti maršrutu plānot laikus un minētā posma apbraukšanai izmantot citas pilsētas ielas.

Pasākuma organizatori īpaši aicina uguņošanas laikā ievērot izvietotās norobežojošās lentas ēkas Brīvības ielā 33 tuvumā un nekādā gadījumā tās nešķērsot.

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