Ogres pilsētas svētkos gaidāma krāšņa uguņošana; iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

Krāšņā svētku uguņošana norisināsies sestdien, 22. augustā, pulksten 23.00 pie Ogres novada pašvaldības ēkas. Lai garantētu visu klātesošo drošību, Ogres Kultūras centrs sociālajos tīklos vērš uzmanību uz īslaicīgiem, bet būtiskiem ierobežojumiem pilsētas centrā:
Drošības apsvērumu dēļ 22. augustā no plkst. 22.30 līdz 23.10 tiks slēgta teritorija ap Brīvības ielu 33. No plkst. 22.50 līdz 23.10 satiksme tiks slēgta posmā no Kalna prospekta krustojuma ar Brīvības ielu līdz Tīnūžu ielas krustojumam ar Parka ielu.
Autovadītāji šajā laikā tiek aicināti maršrutu plānot laikus un minētā posma apbraukšanai izmantot citas pilsētas ielas.
Pasākuma organizatori īpaši aicina uguņošanas laikā ievērot izvietotās norobežojošās lentas ēkas Brīvības ielā 33 tuvumā un nekādā gadījumā tās nešķērsot.