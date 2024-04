Ogres policijas ziņas

Nodara miesas bojājumus



29. septembrī konflikta laikā Ogrē P. nodarīja miesas bojājumus A. Savukārt 1. oktobrī konflikta laikā Ogrē maznozīmīgi miesas bojājumi nodarīti A. Abos gadījumos uzsākts administratīvais process.



Traucē mieru



7. septembrī divas personas Tīnūžu pagastā uzvedās agresīvi, traucējot citu personu mieru un traucējot sabiedrisko kārtību, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas. Sakarā ar notikušo uzsākti četri administratīvie procesi.



Brauc reibumā un bez tiesībām



30. septembrī I. Ogrē, Upes prospektā, vadīja automašīnu «BMW 525» transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma laikā, bet 2. oktobrī J. Ikšķilē vadīja automašīnu «Opel Vivaro», būdams 3,19 promiļu stiprā alkohola reibumā. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess. Savukārt J. Tīnūžu pagastā, būdams 0,69 promiles stiprā alkohola reibumā, vadīja automašīnu «Audi». Uzsākts administratīvais process.



Šķērso sliežu ceļus neparedzētā vietā



2. oktobrī R. Ogrē, virzienā no Skolas ielas uz Upes prospektu, šķērsoja dzelzceļa sliežu ceļus ārpus norādītajām vietām. Uzsākts administratīvais process.



Atrod mirušu



3. oktobrī kādā dzīvoklī Ogrē atrasta mirusi sieviete bez vardarbīgas nāves pazīmēm. Uzsākts kriminālprocess.



Nozog finierklučus



Konstatēts, ka laika periodā no 21. jūlija līdz 25. jūlijam krautuvē Madlienas pagastā nozagti 32 kubikmetri finierkluču. Uzsākts kriminālprocess.



Pārkāpj tiesas lēmumu



3. oktobrī I. Ikšķilē pārkāpa tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Uzsākts kriminālprocess.



Informatīvais tālrunis saziņai ar policiju



Lai kļūtu vēl pieejamāki iedzīvotājiem, Valsts policija izveidojusi jaunu saziņas kanālu gadījumiem, kad nav nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, tomēr ir kādi neskaidri jautājumi. Iedzīvotāji, kuri vēlas uzzināt vairāk par Valsts policijas sniegtajiem pakalpojumiem vai noskaidrot citus jautājumiem, kas nav saistīti ar tūlītēju palīdzības nepieciešamību, aicina sazināties ar likumsargiem, zvanot Valsts policijas informatīvajam tālrunim 67075333.



Krāpnieku tīklos visbiežāk iekrīt seniori



Valsts policijas darbinieki informē, ka ik nedēļu saņem iesniegumus no senioriem par naudas izkrāpšanu, nosūtot īsziņu, kurā sūtītāji izliekas par viņu bērniem. Tādējādi iedzīvotājiem visā Latvijā šā gada augustā un septembrī izkrāpts tūkstošiem eiro.



Krāpnieciskās īsziņas tiek sūtītas meitas vai dēla vārdā no nezināma telefona numura ar lūgumu nosūtīt ziņu saziņas lietotnē «WhatsApp». Vēlāk sarakstes laikā tiek prasīts pārskaitīt naudu. Šīs krāpnieciskās īsziņas var izskatīties, piemēram, šādi: «Čau, mammu! Man pilnīgi salūza telefons. Šis būs mans jaunais nr., saglabā un uzraksti man «WhatsApp», lūdzu», taču jāatceras, ka krāpnieki regulāri izdomā jaunu pieeju saviem upuriem.



Kopumā policijā šobrīd saņemta informācija par vismaz 30 gadījumiem, kad iedzīvotājiem atsūtīta līdzīga īsziņa. No tiem 16 gadījumos personām izkrāpts kopsummā 30 320 eiro.



Zīmīgi, ka gandrīz visos gadījumos (izņemot vienu) cietušas sievietes. Cietušo vecums ir no ir 49 līdz 71 gadam, tomēr visbiežāk (56% gadījumu) apkrāpti iedzīvotāji vecuma grupā no 60 līdz 70 gadiem.

Policija aicina nepārskaitīt naudu nezināmiem banku kontiem!