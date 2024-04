Ogres policijas ziņas

Dauzās pie svešām durvīm



18. oktobrī saņemts izsaukums uz kādu daudzdzīvokļu namu Ogrē, Turkalnes ielā, kur pie dzīvokļa durvīm dauzoties nepazīstama persona. Ierodoties notikuma vietā, likumsargus sagaidīja manāmi iereibis vīrietis, kurš paskaidroja, ka bijis ciemos kādā dzīvoklī un tur aizmirsis savu virsjaku, kurā atrodas atslēgas no viņa dzīvokļa. Sazvanoties ar izsaucēju, mantas atgūtas. Ar vīriešiem veiktas preventīva rakstura pārrunas, pēc kā nemiera cēlējs devās mājās.

Uzbrūk svešs pieklīdis suns



17. oktobrī saņemta informācija, ka pie kādām mājām Tomes pagastā pieklīdis svešs agresīvs suns, kurš uzbrūk izsaucēja sunim. Ierodoties minētajā adresē, policisti pamanīja, ka no mājas uz ceļa braucamo daļu pretī skrēja paliels raibs suns. No mājas iznāca policijas izsaucējs un paskaidroja, ka suns pieklīdis jau pa ceļam, nākot no veikala, un neiet vairs prom. Policisti noskaidroja iespējamo suņa dzīvesvietu, kur, viņu nogādājot, sastapts suņa pieskatītājs, kurš īslaicīgi dzīvo šajā adresē. Suns nodots viņa aprūpē. Vīrietis uzsvēra, ka nav suņa saimnieks un nav uzņēmies atbildību par dzīvnieka izdarībām. Suņa īpašnieka personas datus vīrietis nevarēja nosaukt. Policisti pieņēma lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Konfliktē ar spēļu zāles apsargu



17. oktobrī saņemta informācija, ka pie spēļu zāles Ogrē, Mālkalnes prospektā, personai radies konflikts ar apsargu. Notikuma vietā policiju sagaidīja apsargs un norādīja uz vīrieti, kurš pārvietojās ar grūtībām, un no viņa izelpas bija jūtama spēcīga alkohola smaka. Tika noskaidrota viņa personība un ar vīrieti veiktas preventīva rakstura pārrunas, izskaidrojot pārkāpuma būtību un to, kāda atbildība paredzēta par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību. Izteikts aizrādījums. Pēc pārrunām vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

VALSTS POLICIJA INFORMĒ

Pārskaita naudu uz citu kontu



17. oktobrī konstatēts, ka Ogrē no G. konta bez viņas atļaujas citā kontā pārskaitīti vairāk nekā 2800 eiro. Uzsākts kriminālprocess.

Brauc reibumā un bez tiesībām



11. oktobrī R. Ogrē, Tīnūžu ielā, vadīja automašīnu «Opel Astra» virzienā no Lapu ielas uz Parka ielu, būdams ne vien 1,89 promiles stiprā alkohola reibumā, bet arī bez noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības. Uzsākts kriminālprocess.

Pārkāpj tiesas lēmumu



11. oktobrī konstatēts, ka J. Jumpravā pārkāpis Zemgales tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Uzsākts kriminālprocess.

Saņem draudus



12. oktobrī K. Ogres novadā saņēma telefoniskus draudus. Uzsākts administratīvais process.

Šķērso dzelzceļu neatļautā vietā



13. oktobrī konstatēts, ka trīs personas Ogrē, Skolas ielā, šķērsoja dzelzceļa sliežu ceļus ārpus norādītajām vietām. Visos gadījumos uzsākts administratīvais process.

Atsakās no narkotisko vielu pārbaudes



13. oktobrī Ogrē, Brīvības ielā, administratīvi aizturēta persona atteicās no narkotisko vai psihotropo vielu klātbūtnes organismā medicīniskās pārbaudes. Uzsākts administratīvais process.

Atrod suņa mirstīgās atliekas



14. oktobrī šoku piedzīvojis kāds Špakovska parka apmeklētājs, kurš pastaigājās pa Purva taku. Personai šķita, ka takas galā no zemes rēgojas cilvēka roka. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks Valdis Gržibovskis stāsta, ka uz notikuma vietu nekavējoties izbrauca operatīvā grupa un arī likumsargiem pirmajā mirklī šķitis, ka no zemes rēgojas bērna rociņa. Pienākot tuvāk, konstatēts, ka tā ir suņa ķepa. Atraktās suņa mirstīgās atliekas nodotas dzīvnieku patversmes «Ulubele» darbiniekiem. Uzsākts kriminālprocess.

Draud radīt kaitējumu



14. oktobrī A. Ikšķilē agresīvi vērsās pret A., kas izpaudās kā draudi radīt kaitējumu personas veselībai un dzīvībai, nodarot miesas bojājumus. Uzsākts administratīvais process.

Traucē sabiedrisko kārtību



14. oktobrī sabiedriskā vietā Rembatē R. un T. atradās tādā alkohola reibumā, kas traucē sabiedrisko kārtību – abi vīrieši streipuļoja pa ceļa braucamo daļu. Uzsākts administratīvais process.

Apzog šķūni



16. oktobrī konstatēts, ka Tomes pagastā nakts laikā, pārzāģējot slēdzeni, apzagts šķūnis. Uzsākts kriminālprocess.

Nozog preci

Saņemta informācija, ka 4. oktobrī tirdzniecības vietā Ogrē nozagta prece. Uzsākts kriminālprocess.

Konstatē narkotisko un psihotropo vielu paliekas

Saņemts ekspertīzes slēdziens, ka 6. septembrī Lielvārdē, veicot I. urīna pārbaudi, atrastas narkotisko un psihotropo vielu paliekas. Uzsākts administratīvais process.