Ogres policijas ziņas

Brauc reibumā un bez tiesībām

7. novembrī J. Lielvārdē, Uzvaras ielā, vadīja automašīnu «Nissan Qashqai», nepildot tiesas lēmumu par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu un vadīšanas aizliegumu. Uzsākts kriminālprocess. Dienu vēlāk, 8. novembrī, J. Rembatē vadīja velosipēdu, būdams 2,9 promiles stiprā alkohola reibumā. Uzsākts administratīvais process.

Nepiereģistrē ieroci

7. novembrī I. Ogrē, Brīvības ielā, nereģistrēja gāzes pistoli noteiktā kārtībā, tādējādi pārkāpjot Ieroču aprites likuma 12. pantā noteiktās prasības. Uzsākts administratīvais process.

Traucē sabiedrisko kārtību

7. novembrī A. Ogrē, Kalna prospektā, publiskā vietā atradās tādā alkohola reibumā, kas traucēja sabiedrisko kārtību vai drošību, proti, nesakarīgi runāja, žestikulēja ar rokām, bļaustījās, pārvietojās streipuļojot, un no personas mutes bija jūtama specifiska, alkoholam raksturīga smaka. Dienu vēlāk, 8. novembrī, R. Ķeguma dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā telpā Ķegumā, Stacijas ielā, gulēja uz apmeklētāju sola tādā alkohola reibumā, kas traucē sabiedrisko kārtību. Vīrietim konstatēts 1,90 promiles stiprs alkohola reibums. Abos gadījumos uzsākts administratīvais process. Šajā pašā dienā E. Ogrē, Zilokalnu prospektā, vadīja automašīnu «Audi», būdams 2,54 promiles stiprā alkohola reibumā. Dienu vēlāk, 9. novembrī, J. Ogrē, Ikšķiles ielā, vadīja automašīnu «Renault Twingo», būdams 1,87 promiles stiprā alkohola reibumā. Abos iepriekš minētajos gadījumos uzsākts kriminālprocess.

Pārdod nepilngadīgajam enerģijas dzērienu

7. novembrī konstatēts, ka pārdevēja veikalā Lēdmanē nepilngadīgai personai pārdeva enerģijas dzēriena iepakojumu, nepārliecinoties par personas vecumu. Uzsākts administratīvais process.

Nozog elektroskūteri

8. novembrī konstatēts: kādam vīrietim Ogrē, Bērzu alejā, nozagts elektroskūteris. Uzsākts kriminālprocess.

Smēķē uz perona

8. novembrī Ikšķiles dzelzceļa stacijā Ikšķilē, Pārbrauktuves ielā, E. smēķēja uz perona. Uzsākts administratīvais process.

Sabojā videokameru

9. novembrī E. Ogrē, Mālkalnes prospektā, radīja bojājumus videokamerai. Uzsākts kriminālprocess.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Izlej limonādi

5. novembrī saņemta informācija, ka Ogrē, Tīnūžu ielā, uz ielas piekauta kāda persona. Ierodoties norādītajā adresē, sastapti divi nepilngadīgie, kuri paskaidroja, ka nekāda kautiņa neesot bijis, bet kāds svešs zēns vienam no iepriekš minētajiem puišiem izlējis limonādes pudeli. Nepilngadīgie nogādāti savās dzīvesvietās Tīnūžu ielā un nodoti vecākiem, ar kuriem veiktas pārrunas, ka bērniem vēlā vakara stundā nevajadzētu atrasties ārpus mājām.

Ziņo par, iespējams, iereibušu, autovadītāju

5. novembrī saņemts zvans no iedzīvotājas Krapes pagastā, kura informēja, ka viņas kaimiņš, iespējams, būdams alkohola reibumā, braukā ar automašīnu «Audi» pa koplietošanas ceļiem. Pamanot norādīto auto, likumsargi ieslēdza gaismas un skaņas signālus, aicinot autovadītāju apstāties. Viņš šo prasību ignorēja un turpināja kustību Skrīveru virzienā. Apgriežoties pretējā braukšanas virzienā, policisti sekoja pārkāpējam ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem, atkārtoti pieprasot apstāties. Auto beidzot apstājās, un no transportlīdzekļa izkāpa vīrietis, kurš atteicās uzrādīt vadītāja apliecību un nosaukt savus datus. Persona bija manāmā alkohola reibumā un uzvedās agresīvi. Vīrietis aizturēts un ievietots operatīvā transportlīdzekļa aizturēto personu nodalījumā. Noskaidrots, ka automašīnai, ar kuru brauca 1964. gadā dzimušais vīrietis, nav tehniskās apskates, kā arī personai nav obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļa apdrošināšanas. Par minēto faktu informēti kolēģi no Valsts policijas. Atrodoties policijas auto aizturēšanas nodalījumā, persona uzvedās agresīvi un izaicinoši, mēģināja veikt bojājumus operatīvā transportlīdzekļa aprīkojumam, kā arī vairākkārtīgi paskaidroja, ka neveiks alkohola izelpas gaisā pārbaudi. Vīrietis nodots kolēģiem no Valsts policijas tālākai apstākļu noskaidrošanai un procesuālo darbību veikšanai.

Guļ autobusa pieturā

4. novembrī, patrulējot Taurupē, likumsargi pamanīja personu, kura guļ pieturā uz soliņa. Policisti guļošo sievieti pamodināja. Pārrunu laikā noskaidrota viņas personība. Dāma no alkohola pārbaudes kategoriski atteicās, un tika pieņemts lēmums viņu nogādāt Ogres slimnīcā, lai pārliecinātos par sievietes veselības stāvokli. Pēc tam viņa nogādāta atskurbtuvē un uzsākts administratīvais process.

Sēž uz ielas braucamās daļas

4. novembrī, patrulējot Rembatē, policijas darbinieki pamanīja vīrieti, kurš sēž uz ceļa braucamās daļas un traucē automašīnu kustību. Pieejot pie personas, noskaidrots, ka 1988. gadā dzimušais vīrietis ir alkohola reibumā un saviem spēkiem pārvietoties vairs nespēj. Viņš nogādāts atskurbtuvē.

Ziņo par lapsu

4. novembrī saņemta informācija, ka Ogrē, Turkalnes ielā, pie Ogres kapiem starp kapliču un Turkalnes ielu staigā lapsa, kas nebaidās no cilvēkiem un izskatās ievainota. Pārbaudot minēto apkārtni, likumsargi lapsu nesastapa.

Informē par pieklīdušu suni

4. novembrī saņemta informācija, ka Ogrē, Rūpnieku ielā, esot pieklīdis Bernes ganu suns. Ierodoties norādītajā adresē, likumsargi nolasīja viņa mikročipu un konstatēja, ka suņa saimnieks dzīvo Ogrē, Magoņu ielā. Suns nogādāts mājās un nodots saimniekam. Veiktas pārrunas, un suņa saimniekam paskaidrots, ka, ja būs atkārtots dzīvnieka klaiņošanas gadījums, saimnieku sauks pie administratīvās atbildības.

Meitenes pīpē

3. novembrī saņemta informācija, ka Ogres skvērā Brīvības ielā jaunieši lieto alkoholu un smēķē. Ierodoties norādītajā adresē, likumsargi pamanīja jauniešu kompāniju un divas, iespējams, nepilngadīgas, meitenes, kuras smēķē. Pateicoties Ogres novada Pašvaldības policijas dežūrdaļas video novērošanai, jaunietes atpazītas un noskaidrots, ka viena no personām dzimusi 2006. gadā, otra 2007. Veiktas pārrunas, un abas jaunietes nodotas vecākiem.

Sit, jo dzīvesbiedre nedod ēst...

3. novembrī saņemta informācija, ka Ogrē, Indrānu ielā, sievieti sit dzīvesbiedrs. Cietusī likumsargus sagaidīja pie kāpņu telpas un paskaidroja, ka policiju izsaukusi, jo dzīvesbiedrs viņai sitis pa galvu un muguru. Sieviete norādīja, ka medicīniskā palīdzība viņai nav nepieciešama, viņa tikai vēloties, lai vīrietis atstāj mājokli. Ieejot dzīvoklī, policisti ieraudzīja gultā guļošu vīrieti, kurš piecēlās un nesaprata, kas noticis. Viņš nenoliedza, ka pāris reizes iesitis dzīvesbiedrei pa muguru, jo sieviete neesot devusi ēst... Jāpiebilst, ka vīrietis bijis manāmā alkohola reibumā, jo pārvietojās ar grūtībām. No izsaucējas saņemts pieteikums, un vīrietis sākotnēji nogādāts Ogres slimnīcā veselības stāvokļa pārbaudei. Viņam konstatēts 3,32 promiles stiprs alkohola reibums, pēc tam kungs nogādāts atskurbtuvē.