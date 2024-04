Ogres policijas ziņas Ogres Vēstis Visiem

Konstatē nāvi 13. decembrī Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes mediķi Ogrē, Skolas ielā, konstatēja pagaidām nenoskaidrota vīrieša nāvi. Uzsākts kriminālprocess.

Uzlauž garāžas durvis13. decembrī konstatēts, ka Ogrē, Sīļu ielā, uzlauztas garāžas durvis. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Izsaka draudus

Saņemta informācija, ka 6. decembrī Ogrē, Brīvības ielā, nepazīstama sieviete S. izteica draudus. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Nesamaksā par degvielu

Saņemta informācija, ka automašīnas «AUDI» vadītājs degvielas uzpildes stacijā Ogrē, Rīgas ielā, automašīnā iepildījis degvielu 24,78 eiro vērtībā un aizbraucis, par to nesamaksājot. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Nepārreģistrē gāzes pistoli

Saņemta informācija, ka pagājušā gada 31. decembrī viena persona Ķegumā, bet 13. decembrī trīs un 14. decembrī viena persona Ogrē noteiktā kārtībā nebija pārreģistrējuši gāzes pistoles. Visos gadījumos uzsākts administratīvais process.

Aiztur zagli12. decembrī veikalā Ogrē, Brīvības ielā, aizturēta persona aizdomās par zādzību. Uzsākts kriminālprocess.

Cieš no krāpniekiem

Saņemta informācija, ka 16. oktobrī personas meita, kura šobrīd dzīvo Somijā, cietusi no finanšu krāpnieka kriptovalūtas jomā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Izturas agresīvi

Saņemta informācija par iespējamu pret personu vērstu citas personas agresīvu uzvedību Ogrē 2. decembrī. Saņemta arī informācija par iespējamu ilgstošu pret I. vērstu agresīvu uzvedību, ko pieļāvis R. Policija abos gadījumos noskaidro notikušā apstākļus.

Naudu samaksā, preci nesaņem

Saņemta informācija, ka 8. decembrī persona Ogres novadā sociālo tīklu portālā no citas personas vēlējās iegādāties pulksteni, par kuru pārskaitīja 80 eiro, bet preci tā arī nesaņēma. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Apmelo sociālajos tīklos

Saņemta informācija, ka 1. decembrī sociālo tīklu vietnē kāda persona ievietojusi nepatiesas ziņas par citu personu un viņas vīru, kas ir apmelojošas un grauj ģimenes reputāciju. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Baidās no agresīva vīra12. decembrī saņemta informācija, ka sievietei Ogrē, Mālkalnes prospektā, ir bail no agresīva vīra, kurš, būdams alkohola reibumā, viņai draud ar fizisku izrēķināšanos. Ierodoties notikuma vietā – kopmītņu tipa ēkas dzīvoklī sastapts vīrietis, kurš bija acīmredzamā uzbudinājuma stāvoklī (neadekvāta uzvedība, nesakarīgs runas veids, nekoordinētas kustības). Dzīvojamajā istabā bija izmētātas mantas un saplēsti trauki. Viņš arī nenoliedza, ka lietojis alkoholiskos dzērienus un radies konflikts ar sievu, kura policijas ierašanās brīdī atradās kaimiņu dzīvoklī. Sieviete likumsargiem paskaidroja, ka viņas laulātais ir pastiprināti sācis lietot alkoholiskos dzērienus, kā arī narkotiskās vielas, kuru ietekmē kļuvis neadekvāts, sācis uzmākties un izteikt draudus, trokšņojis, skraidījis pa istabu un traucējis mieru. Sieviete iesniedza rakstisku iesniegumu, lūdzot vīrieti aizturēt uz laiku, kamēr nav zudis apdraudējums. Vīrietis nogādāts atskurbšanas telpās.

Jūtas kā invalīds 12. decembrī konstatēts, ka veikala stāvlaukumā Ogrē, Kalna prospektā, invalīdiem paredzētajā stāvvietā novietota automašīna «VW Caravelle», pie kuras vējstikla nebija ievietota attiecīga invalīdu stāvvietas izmantošanas atļauja. Pieņemts lēmums automašīnas īpašniekam piemērot 55 eiro lielu naudas sodu.

Pārvietojas bez atstarotāja12. decembrī Meņģeles pagastā, braucot pa autoceļu Taurupe–Vecbebri, netālu no kādām mājām pamanīts vīrietis, kurš diennakts tumšajā laikā pārvietojās kājām pa neapgaismotu ceļa brauktuvi bez gaismas atstarojošas vestes, kā arī uzvilktajā apģērbā nebija labi saredzami gaismas atstarojoši elementi. Piebraucot pie personas, izskaidrota pārkāpuma būtība. Vīrietis savu vainu atzina un nožēloja, pēc kā izņēma no somas atstarojošu vesti un uzvilka mugurā, kas tika ņemts vērā kā vainu mīkstinošs apstāklis. Personai tika izrakstīts un izsniegts apliecinājums, un lēmums par piemēroto sodu paziņots uz vietas.

Kupena traucē novietot auto11. decembrī saņemta informācija, ka stāvvietā Ogrē, Mālkalnes prospektā, pretim spēļu zālei novietota automašīna, kuras priekšpuse izvirzīta uz ceļa braucamās daļas. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka auto novietots šādi, jo stāvvietā izvietotas lielas sniega kupenas, kas traucē novietot auto tuvāk iekšējai malai. Noskaidrots, ka auto pieder spēļu zāles darbiniecei, kurai palūgts auto pārdzīt citā vietā, kas uzreiz arī izdarīts.

Traucē apmeklētājiem11. decembrī saņemta informācija, ka veikalā Ogrē, Mālkalnes prospektā, atrodas neadekvāts apmeklētājs, kurš tur uzturas jau ilgāku laiku un traucē citiem veikala apmeklētājiem. Veicot pārrunas, vīrieša izelpā bija jūtama stipra alkohola smaka. Viņš arī nenoliedza, ka ir lietojis alkoholu. Vīrietis skaidroja, ka nav vietējais, tāpēc arī lūdzis veikala klientiem, lai palīdz izsaukt taksometru, lai viņš varētu aizbraukt mājās. Sarunu laikā ar likumsargiem vīrietis lūdza, lai viņu nogādā Ogres dzelzceļa stacijā. Vīrietim tika izteikts mutisks aizrādījums par atrašanos alkohola reibumā publiskā vietā un par uzbāšanos veikala apmeklētājiem. Vīrietis aizvests līdz Ogres dzelzceļa stacijai.

Konfliktē ar meitu 11. decembrī policijas palīdzība bija nepieciešama kādās mājās Ogrē, Daugavpils ielā. Ierodoties minētajā adresē, likumsargi sastapa sievieti un viņas meitu, kurām bija radies konflikts par to, ka meita todien neapmeklēja skolu un vēlējās braukt uz Rīgu pie draudzenes. Ar abām personām veiktas pārrunas, un policijas palīdzība vairs nebija nepieciešama.

Ieslīd grāvī 11. decembrī Suntažu pagastā pamanīta automašīna «OPEL», kura bija noslīdējusi no ceļa un atpakaļgaitā ieslīdējusi grāvī. Notikuma vietā sastaptā autovadītāja skaidroja, ka uz nenotīrītā un slidenā ceļa nav varējusi tikt galā ar auto vadību, kā rezultātā ieslīdējusi grāvī. Automašīnā atradās trīs sievietes nepilngadīgie bērni, divi no kuriem bija mazgadīgi un viens ar īpašām vajadzībām. Personām, automašīnai un ceļa infrastruktūrai nebija nodarīts nekāds kaitējums, un vadītāja nebija lietojusi alkoholu. Ņemot vērā, ka sievietei tobrīd nebija iespējas izvilkt no grāvja automašīnu un tā netraucēja citiem satiksmes dalībniekiem, tika piedāvāts viņu ar bērniem nogādāt dzīvesvietā, jo bērniem jau bija palicis auksti. Notikuma vietā ieradās arī sievietes vīrs, kurš paskaidroja, ka tuvākajā laikā veiks automašīnas izvilkšanu no grāvja. Personas nogādātas dzīvesvietā Ķeipenes pagastā.