Ogres policijas ziņas

Apkrāpj internetā

Saņemta informācija, ka pagājušā gada 13. novembrī D. Ogrē interneta platformā Mobile.de vēlējās iegādāties auto un uz kādu bankas kontu pārskaitīja 29 500 eiro. Šobrīd nav ne naudas, ne auto. Uzsākts kriminālprocess.

Nedod ceļu



10. janvārī R. Ogrē, Rīgas ielā, vadīja automašīnu «VW Golf» un, veicot kreiso pagriezienu uz Doles ielu, nedeva ceļu, un izraisīja sadursmi ar automašīnu «Peugeot».

Konfliktē par auto novietošanu



7. janvārī J. Ogrē, Rīgas ielā, iespējams, bija konflikts ar automašīnas «Mercedes Benz» pasažieri par automašīnas novietošanu. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.

Paspēj atsaukt krāpnieka pirkumus



9. janvārī, izmantojot I. bankas kontus, trijās ātro kredītu vietnēs mēģināts paņemt ātros kredītus, kā arī noformēt četrus pirkumus «Tet». Cietusī paguva atsaukt kredītus un pirkumus.

Šķērso dzelzceļa sliedes neatļautā vietā



10. janvārī divas personas Ogrē, Upes prospektā, šķērsoja dzelzceļa sliežu ceļus ārpus norādītajām vietām. Abos gadījumos uzsākts administratīvais process, personām izteikts brīdinājums.

Aizņem stāvvietas



10. janvārī konstatēts, ka pagalmā Ikšķilē, Pārbrauktuves ielā, jau divas nedēļas stāv automašīna «VW», aizņemot divas stāvvietas. Noskaidrots, ka auto beigusies tehniskā apskate.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Iepļaukā skolas biedru



9. janvārī mācību iestādē Ogrē pēc abpusējas aizskarošu vārdu apmaiņas 6. klases skolnieks iesita pļauku 7. klases skolniekam. Cietušajam medicīniskā palīdzība nebija nepieciešama. Par notikušo informēti zēnu vecāki.

Kaimiņi traucē novietot auto



9. janvārī policijā vērsies kāds Akmeņu ielas iedzīvotājs, sūdzoties par kaimiņieni, kuras auto viņam traucē izbraukt no pagalma. Noskaidrots, ka izsaucēja īpašumam no pieguļošās ielas puses ir ierīkoti otri, alternatīvas izbraukšanas, vārti, kas atrodas līdzās kaimiņienes vārtiem. To dēļ arī radušās domstarpības, jo izsaucējs nevar brīvi iebraukt savas teritorijas dārzā. Lai atrisinātu radušos situāciju, kaimiņiene piekritusi auto pārvietot nedaudz nostāk. Abiem kaimiņiem ieteikts komunicēt savā starpā, būt izpalīdzīgiem un uzturēt draudzīgas kaimiņu attiecības.

Ālējas motelī



8. janvārī saņemta informācija, ka motelī Ogrē, Rīgas ielā, atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, sastapts apsargs, kurš no telpām bija izdzinis divas personas acīm redzamā alkohola reibumā. Personas nespēja patstāvīgi pārvietoties, tāpēc pieņemts lēmums viņas nogādāt atskurbtuvē.

Deg skurstenis



8. janvārī Ogrē, Rīgas ielā, dega kādas mājas skurstenis. Notikuma vietā strādāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kuri dzēsa skursteni dzīvoklim, kur uz vietas neviena nebija.

Jaunieši klausās mūziku



7. janvārī saņemta informācija, ka Jumpravas pagastā jaunieši skaļi atskaņo mūziku. Ierodoties minētajā vietā, konstatēts, ka vienā no dzīvokļiem patiesi tiek skaļi atskaņota mūzika. Veiktas pārrunas.

Strīdas par parādu



6. janvārī saņemta informācija, ka pie personas Rembates pagastā atbraucis agresīvs paziņa alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, sastapti divi vīrieši, kuri bija alkohola reibumā. Konflikts esot radies par neatdotu parādu. Policijas ierašanās brīdī konflikts jau bija atrisinājies, tāpēc likumsargu palīdzība vairs nebija nepieciešama.