Ogres policijas ziņas

Konfliktē bārā



17. februārī Ogrē, Brīvības ielā, notika konflikts starp divām bāra apmeklētājām, kura laikā Ļ. nodarīti maznozīmīgi miesas bojājumi. Uzsākts administratīvais process.

Mēģina iegūt datus

Saņemta informācija, ka 7. februārī iesniedzējas tēvam zvanījusi persona, kura uzdevusies par Valsts policijas darbinieku un mēģinājusi iegūt datus un informāciju par bankas kontiem un naudas summām kontos. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Neatdod parādu

Saņemta informācija, ka A. vairākkārt aizdevis naudu M., bet viņa parādu nav atmaksājusi. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Zog veikalā



19. februārī I. veikalā Ogrē nozaga degvīna pudeli. Prece atdota veikalam. Šajā pašā dienā alkoholiskā dzēriena pudele nozagta arī veikalā Ikšķilē. Aizturētā persona apgalvoja, ka esot policijas meklēšanā. Arī šajā gadījumā prece atdota veikalam. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess. Saņemta arī informācija, ka 18. februārī veikalā Ikšķilē, Melioratoru ielā, nenoskaidrota persona nozaga preces gandrīz 43 eiro vērtībā. Vēl saņemta informācija, ka 5. februārī veikalā Ikšķilē nenoskaidrota persona nozaga preces 22,37 eiro vērtībā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Brauc reibumā



19. februārī N. Ķegumā vadīja automašīnu «Audi», būdams 2,79 promiles stiprā alkohola reibumā. Uzsākts kriminālprocess.

Nozog seifa atslēgu



20. februārī veikalā Ogrē, Mālkalnes prospektā, pārlecot pāri starpsienai, nozagtas seifa atslēgas un divi telefoni. Uzsākts kriminālprocess.

Neierodas izciest sodu

Saņemta informācija, ka G. 30. janvārī nav ieradies Jēkabpils cietumā piespriestā soda izciešanai. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Izsaka draudus

Saņemta informācija, ka laika posmā no 1. līdz 9. februārim M. Ogrē sociālo tīklu vietnē izteicis rakstiskus draudus E. Uzsākts administratīvais process.

Pazaudē gāzes pistoli



21. februārī konstatēts, ka T. Ķeipenē 2020. vai 2021. gadā nenoskaidrotos apstākļos pazaudējis savu gāzes pistoli un nav par to paziņojis Valsts policijas darbiniekiem. Uzsākts administratīvais process.

Nemaksā par elektrību

19. februārī saņemta informācija – kādu māju iedzīvotāji Lēdmanē jau gadiem ilgi nemaksā par patērēto elektroenerģiju. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Lemj par nošķiršanu

22. februārī kādās mājās Tīnūžu pagastā tēvs konflikta laikā dēlam nodarīja miesas bojājumus. Pieņemts lēmums par nošķiršanu.

Nodara miesas bojājumus



22. februārī P. konflikta laikā Tīnūžu pagastā nodarīja miesas bojājumus D., radot hematomu aiz kreisās auss. Cietusī persona no hospitalizācijas atteicās. Uzsākts administratīvais process.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Nevēlas doties prom no veikala



19. februārī saņemta informācija, ka personai Ogrē, Mālkalnes prospektā, radies konflikts ar veikala apsargu. Noskaidrots, ka persona pēc veikala darba laika beigām nav vēlējusies doties projām. Ar vīrieti veiktas preventīva rakstura pārrunas, un viņš devās mājās.

Neievēro aizliedzošo luksofora signālu



19. februārī, patrulējot Ogrē, Tīnūžu ielā, policijas darbinieki pamanīja vīrieti, kurš šķērsoja gājēju pāreju, degot aizliedzošajam luksofora signālam. Persona atzina, ka redzējis pašvaldības policistus, taču nedomājis, ka viņi var sodīt par minēto administratīvo pārkāpumu. Sākotnēji vīrietis atteicās nosaukt savus personas datus, bet vēlāk noskaidrots, ka 2000. gadā dzimušais vīrietis jau iepriekš vairākkārt sodīts par dažādu veidu administratīvajiem pārkāpumiem. Vairāki sodi joprojām nav apmaksāti. Pieņemts lēmums personai piemērot 25 eiro lielu naudassodu.

Tēvs sit māti



19. februārī uz tālruņa numuru «112» saņemta informācija: kādā adresē Ogrē tēvs sit māti. Ierodoties norādītajā adresē, likumsargus savā automašīnā sagaidīja sieviete, kura paskaidroja, ka brīdī, kad runājusi pa telefonu ar meitu, viņas vīrs, būdams alkohola reibumā, sācis konfliktu un palicis agresīvs. Sieviete paskaidroja, ka nevēlas atgriezties mājās, kur dzīvo arī viņas vīra māte. Sievietei piedāvāta nošķiršana, taču viņa to nevēlējās un paskaidroja, ka pati atradīs naktsmājas. Sievietei likumsargu palīdzība vairs nebija nepieciešama.

Traucē kaimiņu trokšņošana



18. februārī saņemta informācija, ka Ogrē, Grīvas prospektā, kaimiņu trokšņošana traucē 93 gadus vecam sirmgalvim. Noskaidrots, ka sirmgalvis ir ļoti jutīgs un reaģē uz katru vismazāko troksni, arī tad, kad kāds vienkārši pārvietojas pa dzīvokli, un pat tad, kad kaimiņu nav mājās, vainojot viņus trokšņu radīšanā.

Ar ziediem uz soliņa



18. februārī saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, uz soliņa guļ kāds vīrietis. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka uz soliņa pussēdus stāvoklī guļ nevīžīgi ģērbts vīrietis ar slapjām, iespējams, sačurātām, sporta biksēm. Līdzās uz soliņa atradās iepirkumu soma un celofāna maisiņš ar ziediem. Vīrietis uzrunāts un sakustināts, bet sākotnēji nekādi nereaģēja. Tikai vēlāk nedaudz atjēdzās un nosauca savu vārdu. Pārbaudot datubāzē, konstatēts, ka vīrietis regulāri pārkāpj sabiedrisko kārtību un viņam ir daudz neapmaksātu sodu. Vīrietis ar visām mantām iecelts dienesta transportlīdzeklī, sākotnēji nogādāts apsekošanai Ogres rajona slimnīcā, kur saņemta atļauja viņa ievietošanai atskurbtuvē.

Viens no otra baidās..



18. februārī saņemta informācija, ka Lielvārdē vīrs, būdams alkohola reibumā, kļuvis agresīvs un sievietei no viņa ir bail. Izsaucēja likumsargus sagaidīja nama pagalmā. Ieejot dzīvoklī, virtuvē sastapts vīrietis. Viņš savukārt informēja, ka mēģina pasargāties no sievas, kura centusies viņu sadurt. Vīrietim bija ar drānu apsieta kreisās rokas locītava un nostiprināta delna ar virtuves lāpstiņu. Vīrietis skaidroja, ka nedēļu iepriekš viņu sagriezusi sieva, kā arī iedūrusi četrus dūrienus kreisās kājas augšstilba rajonā. Notikuma vietā nekavējoties izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde un kolēģi no Valsts policijas. Apskatījuši vīrieti, mediķi izlēma, ka viņam jādodas uz slimnīcu, jo pašārstēšanās rezultātā dūriena vieta bija sākusi strutot un uzpampusi. Vīrietis kategoriski atteicās no hospitalizācijas. Viņam izskaidrotas arī tiesības lūgt pagaidu aizsardzību pret vardarbību, taču laulātie jau bija paguvuši salabt un atteicās no jebkāda veida palīdzības viņu ģimenei. Mediķi un pašvaldības policisti devās projām. Turpmāko darbu norādītajā adresē pārņēma Valsts policija.