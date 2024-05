Ogres policijas ziņas

Atrod mirušu

15. maijā saņemta informācija, ka ūdenslīdēji 15. maijā no upes līdzās kādai mājai Meņģeles pagastā izcēluši A. mirstīgās atliekas. Vīrietis bija izsludināts meklēšanā kā bezvēsts pazudis. Uzsākts kriminālprocess.

Konstatē monētu ar viltojuma pazīmēm

Saņemta informācija, ka 29. aprīlī kādas SIA darbinieki, veicot inkasāciju akciju sabiedrībā Ogrē, Brīvības ielā, konstatēja divu eiro monētu ar viltojuma pazīmēm. Uzsākts kriminālprocess.

Zog veikalā

Saņemta informācija, ka 15. aprīlī veikalā Ogrē, Brīvības ielā, brīvi piekļūstot, izdarīta zādzība nelielā apmērā, nozogot pārtikas produktus un saimniecības preces vairāk nekā 20 eiro apmērā. Uzsākts kriminālprocess.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Pieklīst suns

14. maijā saņemta informācija, ka Ogrē, Brīvības ielā, Krasta laukumā, pieklīdis suns ar siksniņu un telefona numuru uz tās. Ierodoties norādītajā adresē, sastapts izsaucējs, kurš bija pamanījis suni. Zvanot pa norādīto numuru, atbildēja sieviete, kura bija satraukusies par suņa pazušanu. Saimniece bija pateicīga suņa atradējiem un skaidroja, ka bez citu palīdzības suns pats pa vārtiņiem nebūtu varējis izmukt. Ar sievieti veiktas pārrunas.

Dzērumā soliņš pievelk kā magnēts

14. maijā saņemta informācija, ka Ikšķilē, Skolas ielā, pretim veikalam pie soliņiem guļ vīrietis, kurš, iespējams, ir reibuma stāvoklī. Ierodoties adresē, pamanīta uz soliņa guļoša persona. Vīrietis uzmodināts un noskaidrota viņa personība. Vīrietis bija tādā alkohola reibumā, ka pats nespēja pārvietoties. Personai ieteikts doties mājās, ko viņš arī darīja, taču, pēc neilga laika patrulējot, konstatēts, ka vīrietis jau atkal guļ uz tā paša soliņa... Uzmodināts viņš nespēja patstāvīgi pārvietoties. Noskaidrots, ka persona faktiski dzīvo Ikšķilē, Bērzu ielā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Izveido auto kapsētu

14. maijā pārbaudīta informācija, ka Ciemupē, kādā īpašumā, iespējams, atrodas auto kapsēta. Apsekota apkārtne un konstatēts, ka īpašumā ir 15 pamesti transportlīdzekļi bez tehniskās apskates un bez valsts reģistrācijas numuriem. Veikta transportlīdzekļu pārbaude, kā arī foto fiksācija.

Lieto alu pieturvietā

14. maijā saņemta informācija, ka Ogrē, Brīvības ielā 92, persona lieto alkoholiskos dzērienus autobusa pieturvietā. Pamanīts vīrietis, kurš sēdēja un dzēra alu. Ar 1949. gadā dzimušo kungu veiktas pārrunas, izskaidrota pārkāpuma būtība. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process un personai piemērots brīdinājums.

Žogā iesprūst ezis

14. maijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Raiņa ielā, žogā iesprūdis ezis. Ierodoties norādītajā adresē un to apsekojot, konstatēts, ka ezis patstāvīgi izkļuvis un devies prom.

Skolā tirgo nikotīna spilventiņus

14. maijā saņemta informācija, ka vienā no Ogres novada mācību iestādēm kāds no skolēniem pie sevis glabā un tirgo nikotīna spilventiņus. Jautāts, vai pie viņa atrodas aizliegtas vielas, skolēns to noliedza. Audzēknim palūgts uzrādīt somas, kabatu un maka saturu, ko viņš labprātīgi uzrādīja. Veicot maka apskati, tā iekšējā kabatiņā atrasts gaišas krāsas spilventiņš, kurā bija gaiši dzeltenīgas krāsas viela. Audzēknis atzina, ka tas ir nikotīna spilventiņš. Nikotīna spilventiņus viņš esot iegādājies ārpus mācību iestādes un tirgojis vecākajiem skolas audzēkņiem. Pieņemts paskaidrojums, informēti skolēna vecāki. Lietas materiāli tiks apkopoti un iesniegti Pašvaldības policijai lēmuma pieņemšanai.

Piemetas asfalta slimība

14. maijā saņemta informācija, ka Ogrē, Grīvas prospektā, vīrietis, būdams alkohola reibumā, grūsta sievieti. Ierodoties norādītajā adresē, bērnu laukumiņā uz zemes pamanīts guļošs vīrietis, kā vēlāk noskaidrots, dzimis 1979. gadā. Pieejot pie vīrieša un cenšoties viņu uzmodināt, persona nemodās un uz viņa kreisās uzacs bija redzama brūce, kā vēlāk noskaidrots, iegūta, nokrītot uz asfalta. Pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi, lai izvērtē vīrieša veselības stāvokli. Pēc kāda laika viņš pamodās, bet nespēja patstāvīgi pārvietoties, grīļojās un gulēja līdzās bērnu rotaļlaukumam, kur staigā bērni un citi cilvēki. Mediķi konstatēja, ka personai hospitalizācija nav nepieciešama. Vīrietis tomēr nogādāts Ogres rajona slimnīcā, lai saņemtu atļauju viņa ievietošanai atskurbtuvē. Personai konstatēts 3,19 promiles stiprs alkohola reibums. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process un pudeles brālim piemērots 30 eiro liels naudassods.

Atrod beigtu gulbi

13. maijā saņemta informācija, ka Ikšķilē, Sporta ielā, upes krastā atrasts beigts gulbis. Ierodoties norādītajā adresē, patiesi konstatēts beigts gulbis. Veikta foto fiksācija un par atradumu informēti dzīvnieku patversmes darbinieki.

Konfliktē divas jaunietes

13. maijā saņemta informācija, ka Ogrē, Grīvas prospektā, notiek konflikts starp divām jaunietēm. Ierodoties norādītajā adresē, sastapta izsaucēja, kura paskaidroja, ka viņa kopā ar paziņu īrējot dzīvokli, bet tagad abas esot savā starpā sastrīdējušās un viņa netiekot dzīvoklī, jo neesot atslēgas. Jaunietei paskaidrots, ka policija nenodarbojas ar durvju atvēršanu, un viņai ieteikts sazināties ar dzīvokļa īpašnieku, lai atrisinātu radušos problēmu.

Nespēj pārvietoties

13. maijā saņemta informācija, ka Ogrē, Tīnūžu ielā, pie daudzdzīvokļu mājas guļ vīrietis reibumā. Ierodoties minētajā vietā, sastapts vīrietis alkohola reibumā, kurš bija zaudējis spēju patstāvīgi pārvietoties. Notikuma vietā izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kuras darbinieki, apskatot vīrieti, secināja, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Pārbaudot datubāzē, konstatēts, ka personai nav deklarētas dzīvesvietas. Vīrietis nogādāts atskurbtuvē.

Pitbulterjeram glāsti var nepatikt...

13. maijā policijā vērsās persona, kurai Ogrē pieder pitbulterjera sugas suns. Zvanītājs interesējās, kā viņam rīkoties. Proti, suns atrodas iežogojumā, bet kaimiņu bērni nākot un caur žogu bāžot rokas, lai viņu glāstītu. Zvanītājam bail, ka suns reiz kādam var arī iekost. Suņa saimniekam ieteikts aprunāties ar kaimiņu bērnu vecākiem un brīdināt, ka sunim var arī nepatikt bērnu uzmākšanās.