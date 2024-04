Ogres policijas ziņas jūlijā

«Prada» tualetē

12. jūlijā H. Tīnūžu degvielas uzpildes stacijas koplietošanas tualetē atstāja savas «Prada» zīmola saulesbrilles un, kad pēc brīža atgriezās, konstatēja, ka tās ir pazudušas. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Uzrāda svešu dokumentu

16. jūlijā spēļu zāles apmeklētājs Ogrē, Pļavas ielā, uzrādīja svešu pasi. Policija noskaidro notikušā apstākļus.



Brauc reibumā un bez tiesībām

16. jūlijā persona Ikšķilē, Ausekļa ielā, vadīja automašīnu «VW Golf», ne vien būdams 1,7 promiles stiprā alkohola reibumā, bet arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Uzsākts kriminālprocess.



Nesamaksā par degvielu

Saņemta informācija, ka 16. jūnijā degvielas uzpildes stacijā Tīnūžu pagastā automašīnā «Renault Master» iepildīta dīzeļdegviela 112,55 eiro apmērā un vadītājs aizbraucis, par to nesamaksājot. Arī 22. jūnijā šajā pašā degvielas uzpildes stacijā automašīnā «Audi A5» iepildīta dīzeļdegviela 20 eiro vērtībā un arī vadītājs aizbraucis, par to nesamaksājot. Abos gadījumos policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Izmanto, iespējams, viltotu dokumentu

Saņemta informācija, ka laika periodā no 9. marta līdz 27. jūnijam B. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Ogres nodaļā Ogrē, Austrumu ielā, A., izmantojot, iespējams, viltotu dokumentu, reģistrēja automašīnas «Volvo S60 Cross Country» īpašumtiesības. Sakarā ar minēto faktu policijas darbinieki pārbauda 1963. gadā dzimušu sievieti. Uzsākts kriminālprocess.



Iespējams, rada bojājumus īpašumam

Saņemta informācija, ka 29. martā Ogrē, Brīvības ielā, iespējams, radīti bojājumi kādam īpašumam. Policija noskaidro notikušā apstākļus.



Nodara miesas bojājumus

14. jūlijā Ikšķilē, Skolas ielā, nepilngadīgajam nepazīstams vīrietis nodarīja miesas bojājumus. Uzsākts administratīvais process.



Mēģina izkrāpt naudu

Saņemta informācija, ka 7. jūlijā pagaidām nenoskaidrota persona Ikšķilē, izliekoties par A/S «Swedbank» un «Google» kompānijas darbinieku, mēģināja izkrāpt 4770 eiro. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Atrod lādiņu

17. jūlijā Ikšķilē, Mežaraupu ielā, atrasts lādiņš. Dienu vēlāk, 18. jūlijā, veicot sakopšanas darbus Meņģeles pagastā, atrasts, iespējams, Otrā pasaules kara, 76 milimetru artilērijas lādiņš ar čaulu. Abi lādiņi nodoti sapieriem iznīcināšanai.



Pie auto spoguļa Georga lente

Saņemta informācija, ka V. 8. jūlijā Ogrē, Dārza ielā, vadīja automašīnu «Ford Focus», kam pie priekšējā spoguļa bija piestiprināta Georga lente. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Zog veikalā

Saņemta informācija, ka 7. jūnijā veikalā Ikšķilē, Skolas ielā, brīvi piekļūstot, izdarīta zādzība nelielā apmērā, nozogot «Piparu rūgtā» uzlējumu 7,49 eiro vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.



Pagrūž kaimiņienes dēls

18. jūlijā Ogrē Ļ. bija nepieciešama mediķu palīdzība. Iepriekšējā dienā sieviete guvusi traumas, kad viņu pagrūdis kaimiņienes dēls. Sievietei konstatēts kreisā atslēgas kaula lūzums un kreisā augšstilba sasitums. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Regulāri lamā kaimiņus

Saņemta informācija, ka laika periodā no 1. jūlija līdz 18. jūlijam Z. Ogrē regulāri lamājusi sūdzības iesniedzēju un citus kaimiņus necenzētiem vārdiem. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.



Rada bojājumus durvīm

Saņemta informācija, ka 9. jūlijā Ogrē, Mednieku ielā, radīti bojājumi dzīvojamās mājas durvīm. Policija noskaidro notikušā apstākļus.