Otrdiena, 21.10.2025 13:21
Severīns, Urzula
Otrdiena, 21.10.2025 13:21
Severīns, Urzula
Otrdiena, 21. oktobris, 2025 11:45

Ogres pusē busiņš apmet kūleni – šoferis, visticamāk, aizskatījies

OgreNet
Ogres pusē busiņš apmet kūleni – šoferis, visticamāk, aizskatījies
Foto: Ekrānuzņēmums
Otrdiena, 21. oktobris, 2025 11:45

Ogres pusē busiņš apmet kūleni – šoferis, visticamāk, aizskatījies

OgreNet

Krapes pagastā, Ogres novadā, uz ceļa Tīnūži–Koknese notikusi nopietna satiksmes avārija – busiņš iebraucis pretējā joslā un apmetis kūleni, ziņo raidījums “Degpunktā”.

Negadījums noticis agrā rītā, kad transportlīdzeklis devies no Jēkabpils uz Mālpili. Ceļa posmā netālu no Krapes vadītājs, iespējams, aizskatījies vai uz brīdi zaudējis uzmanību, kā rezultātā busiņš novirzījies no ceļa, iebraucis zālienā un apmetis vairākus kūleņus.

Pēc pēdām zālienā un redzamajiem bojājumiem spriežams, ka spēkrats, ietriecoties grāvī, vairākas reizes apmeties gaisā, bet pēc tam atgriezies uz riteņiem.

Gan vadītājs, gan pasažieris guvuši traumas un nogādāti slimnīcā. Uz notikuma vietu ieradās viņu kolēģi, kas palīdzēja savākt pa apkārtni izmētātās mantas un noorganizēja evakuatora palīdzību.

“Nezinu, kā viņiem tas vispār izdevās… Bet, cik sapratu, abi bija pie samaņas un runāja. Vienam sāp krūtis, otram – gūža. Kad dakteri pateiks precīzāk, tad arī uzzināsim, cik nopietni,” stāstīja viens no cietušo kolēģiem.

Policija skaidro negadījuma apstākļus, bet sākotnējā informācija liecina, ka vadītājs īslaicīgi novērsis uzmanību no ceļa.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?