Negadījums noticis agrā rītā, kad transportlīdzeklis devies no Jēkabpils uz Mālpili. Ceļa posmā netālu no Krapes vadītājs, iespējams, aizskatījies vai uz brīdi zaudējis uzmanību, kā rezultātā busiņš novirzījies no ceļa, iebraucis zālienā un apmetis vairākus kūleņus.
Pēc pēdām zālienā un redzamajiem bojājumiem spriežams, ka spēkrats, ietriecoties grāvī, vairākas reizes apmeties gaisā, bet pēc tam atgriezies uz riteņiem.
Gan vadītājs, gan pasažieris guvuši traumas un nogādāti slimnīcā. Uz notikuma vietu ieradās viņu kolēģi, kas palīdzēja savākt pa apkārtni izmētātās mantas un noorganizēja evakuatora palīdzību.
“Nezinu, kā viņiem tas vispār izdevās… Bet, cik sapratu, abi bija pie samaņas un runāja. Vienam sāp krūtis, otram – gūža. Kad dakteri pateiks precīzāk, tad arī uzzināsim, cik nopietni,” stāstīja viens no cietušo kolēģiem.
Policija skaidro negadījuma apstākļus, bet sākotnējā informācija liecina, ka vadītājs īslaicīgi novērsis uzmanību no ceļa.