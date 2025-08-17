Ogres pusē izglābj mežā apmaldījušos cilvēku

Svētdiena, 17.08.2025 22:41
Vakar glābēji palīdzējuši kādam cilvēkam, kurš bija apmaldījies mežā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Īsi pirms plkst.2 naktī glābēji saņēma izsaukumu uz Ogres novada Lēdmanes pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks.

Izmantojot auto skaņas un gaismas signālus, cilvēkam tika parādīts pareizais virziens izejai no meža.

