Ogres pusē izglābj mežā apmaldījušos cilvēku

Īsi pirms plkst.2 naktī glābēji saņēma izsaukumu uz Ogres novada Lēdmanes pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks.
Izmantojot auto skaņas un gaismas signālus, cilvēkam tika parādīts pareizais virziens izejai no meža.
Vakar glābēji palīdzējuši kādam cilvēkam, kurš bija apmaldījies mežā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
