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Pirmdiena, 29.06.2026 23:33
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 17:33

Ogres rajona slimnīca aicina darbā māsu

Ogres rajona slimnīca
Ogres rajona slimnīca aicina darbā māsu
Foto: Ogres rajona slimnīca
Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 17:33

Ogres rajona slimnīca aicina darbā māsu

Ogres rajona slimnīca

SIA “Ogres rajona slimnīca” aicina darbā māsu (vispārējās aprūpes māsu) Endoskopiju kabinetā.

PRASĪBAS
  • atbilstoša izglītība;
  • ir jābūt reģistrētam/-ai Ārstniecības personu reģistrā ar tiesībām 
  • praktizēt māsas profesijā;
  • precizitāte darba pienākumu veikšanā;
  • teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;
  • augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • pieredze specialitātē;
  • valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai.
PIENĀKUMI
  • nodrošināt pacientu sagatavošanu endoskopiskajiem izmeklējumiem;
  • asistēt ārstam endoskopistam diagnostisko manipulāciju veikšanas laikā;
  • veikt pacientu uzraudzību un aprūpi pēc procedūras;
  • precīzi izpildīt ārstu norādījumus un uzdevumus;
  • aizpildīt medicīnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem un iestādes prasībām.
PIEDĀVĀJAM:
  • darba laiku: nepilns darba laiks (pirmdienas, ceturtdienas, piektdienas no plkst. 8:00 līdz 17:00)
  • darba līgumu: uz nenoteiktu laiku;
  • stundas likme: 9,50 EUR/h;
  • sociālās garantijas;
  • atbalstu no kolēģu puses;
  • darbu sakārtotā darba vidē.
KONTAKTINFORMĀCIJA
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu:
ar norādi "vakance_māsa".
Adrese:
Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001
+371 22316169
(Kontaktpersona: Galvenā māsa S. Žaunerčika)
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