PRASĪBAS
- atbilstoša izglītība;
- ir jābūt reģistrētam/-ai Ārstniecības personu reģistrā ar tiesībām
- praktizēt māsas profesijā;
- precizitāte darba pienākumu veikšanā;
- teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;
- augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
- pieredze specialitātē;
- valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai.
PIENĀKUMI
- nodrošināt pacientu sagatavošanu endoskopiskajiem izmeklējumiem;
- asistēt ārstam endoskopistam diagnostisko manipulāciju veikšanas laikā;
- veikt pacientu uzraudzību un aprūpi pēc procedūras;
- precīzi izpildīt ārstu norādījumus un uzdevumus;
- aizpildīt medicīnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem un iestādes prasībām.
PIEDĀVĀJAM:
- darba laiku: nepilns darba laiks (pirmdienas, ceturtdienas, piektdienas no plkst. 8:00 līdz 17:00)
- darba līgumu: uz nenoteiktu laiku;
- stundas likme: 9,50 EUR/h;
- sociālās garantijas;
- atbalstu no kolēģu puses;
- darbu sakārtotā darba vidē.