Ogres rajona slimnīcā aizvadīta mierīga nedēļa

Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcā stacionēti 66 pacienti, bet ambulatorā palīdzība sniegta 99 pacientiem. Tikai diviem pacientiem Uzņemšanas nodaļā konstatēta Covid-19 infekcija, tas liecina, ka "Covid-19" vīrusa izplatība pamazām tiek kontrolēta, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Saskaņā ar manavakcīna.lv reģistrāciju tiek turpināta vakcinācija- pirmo vakcīnu saņēmuši 50 iedzīvotāji, pamatā tā bijusi izbraukuma vakcinācija mājās, bet otro vakcīnu 30 iedzīvotāji.


Slimnīcas personāla vidū ir liela atsaucība – vakcinējušies visi mediķi, izņemot trīs, kuriem ir nopietni, attaisnojoši iemesli to nedarīt- tas slimnīcas darbu neietekmēs, slimnīcas darbs norit raiti. Šobrīd ir brīvas gultasvietas slimnīcā un ikviens var saņemt nepieciešamo ārstēšanu.


Jautājums par "Covid gultu" veidošanu Ogres slimnīcā sakarā ar šīs saslimstības samazināšanos šobrīd nav aktuāls, bet situācija rāda, ka Ogres slimnīcā nepieciešama Infekcijas nodaļa. Priekšlikums par Infekcijas nodaļas izveidi, kas būtu izvietota atsevišķā moduļa tipa būvē, tiks virzīts tālākai apspriešanai, jo tam nepieciešams valsts atbalsts, skaidro D.Širovs.


Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā piedzimuši 10 mazuļi.

