Saskaņā ar manavakcīna.lv reģistrāciju tiek turpināta vakcinācija – veiktas 105 vakcinācijas. Pirmo vakcīnu saņēmuši 4, otro vakcīnu 32, bet trešo vakcīnu 69 iedzīvotāji.
Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā piedzimuši 7 mazuļi.
Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcā stacionēti 102 pacienti, bet ambulatorā palīdzība sniegta 132 pacientiem. Nevienam pacientam Uzņemšanas nodaļā netika konstatēta Covid-19 infekcija.Diviem pacientiem tā tika konstatēta vēlāk, jau atrodoties nodaļā, slimības gaita sarežģījumus nav radījusi. Pašlaik Ogres slimnīcā ārstējas apmēram 30% citu novadu iedzīvotāji, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
