Traumas gūtas gan krītot pa kāpnēm,gan darot saimnieciskus darbus.Palīdzība bijusi nepieciešama arī suņa sakostai sievietei un sievietei, kuras ģimenē dāmu konflikta rezultāt gūta trauma, savukārt kāds kungs alkohola reibumā agresīvi skaidrojis attiecības uz ielas, kā rezultātā arī bijusi nepieciešama mediķu palīdzība.
Diemžēl, nav beigusies arī “skrejritieņu ērā“, uzsver D.Širovs- divi pusaudži nonākuši slimnīcā ar traumām, kas gūtas braucot ar elektroskūteri un krītot.
Visiem slimniekiem, kuri griežas pēc palīdzības, slimnīcas uzņemšanas nodaļā tiek veikts Covid-19 tests, nevienam infekcija netika konstatēta.
Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 11 mazuļi.
Kā jau Ogrenet.lv vēstīja Ogres rajona Slimnīcas Dzemdību nodaļā ceturtdien, 5.augustā sagaidīts 300.bērniņš- meitenīte. Ogres rajona slimnīcu kā bērniņa nākšanas pasaulē vietu izvēlējās ģimene no Jaunjelgavas un šis ir otrais bērniņš ģimenē.