Ceturtdiena, 09.10.2025 22:50
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:50
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 20. decembris, 2021 10:30

Ogres rajona slimnīcā aizvadīta mierīga nedēļas nogale

Ogres rajona slimnīcā aizvadīta mierīga nedēļas nogale
Pirmdiena, 20. decembris, 2021 10:30

Ogres rajona slimnīcā aizvadīta mierīga nedēļas nogale

Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcā stacionēti 89 pacienti, bet ambulatorā palīdzība sniegta 135 pacientiem. Aizvadītajā nedēļā ne pacientiem Uzņemšanas nodaļā, ne slimnīcas personālam Covid-19 infekcija nav konstatēta.Vienam pacientam tā tika konstatēta vēlāk, jau atrodoties nodaļā, pacientam nozīmēta atbilstoša ārstēšana, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Saskaņā ar portāla manavakcīna.lv reģistrāciju tiek turpināta vakcinācija – veiktas 85 vakcinācijas. Pirmo vakcīnu saņēmuši 8, otro vakcīnu 10, bet trešo vakcīnu 65 iedzīvotāji.

Jau ziņots iepriekš- lai iepriecinātu mazos Ogres slimnīcas pacientus otrdien, 15.decembrī, pirmsskolas izglītības iestādē "Zelta sietiņš" viesojās SIA "Ogres rajona slimnīca" vadība kopā ar bērnu draugu Lāci, lai pateiktos bērnudārza audzēkņiem, viņu vecākiem un PII vadībai par sarūpēto pārsteigumu – "Drosmes kastēm" ar saziedotām spēļu mantiņām tiem bērniem, kuri apmeklē Ogres slimnīcas ambulatoro nodaļu un ir drosmīgi, saņemot dažādas medicīniskās manipulācijas.

Saziedotās spēļu mantiņas mazajiem pacientiem bijis jauks pārsteigums, tas slimnīcas vidi dara draudzīgāku, uzsver D.Širovs.


Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā piedzimuši 7 mazuļi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?