Saskaņā ar portāla manavakcīna.lv reģistrāciju tiek turpināta vakcinācija – veiktas 85 vakcinācijas. Pirmo vakcīnu saņēmuši 8, otro vakcīnu 10, bet trešo vakcīnu 65 iedzīvotāji.
Jau ziņots iepriekš- lai iepriecinātu mazos Ogres slimnīcas pacientus otrdien, 15.decembrī, pirmsskolas izglītības iestādē "Zelta sietiņš" viesojās SIA "Ogres rajona slimnīca" vadība kopā ar bērnu draugu Lāci, lai pateiktos bērnudārza audzēkņiem, viņu vecākiem un PII vadībai par sarūpēto pārsteigumu – "Drosmes kastēm" ar saziedotām spēļu mantiņām tiem bērniem, kuri apmeklē Ogres slimnīcas ambulatoro nodaļu un ir drosmīgi, saņemot dažādas medicīniskās manipulācijas.
Saziedotās spēļu mantiņas mazajiem pacientiem bijis jauks pārsteigums, tas slimnīcas vidi dara draudzīgāku, uzsver D.Širovs.
Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā piedzimuši 7 mazuļi.