Ogres rajona slimnīcā aizvadītajā nedēļā daudz traumu

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs informē, ka septembrī palielinājies dzemdību skaits Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā, kur līdz 15. septembrim pasaulē nākuši jau 32 bērniņi. Iepriekš dzemdību skaits bija nedaudz samazinājies, un šobrīd dzimst pērn decembrī ieņemtie bērniņi.
Slimnīcas vadītājs informē arī, ka aizvadītās nedēļas nogalē medicīnas iestādē vērsušās daudzas personas ar traumām, kuras nācies izvietot pat citās nodaļās, kur tobrīd bijušas brīvas vietas. D. Širovs piebilst, ka, piemēram, Vācijas klīnikās, kur viņš bijis pieredzes apmaiņā, medicīnas iestādes jau sen atteikušās no nodaļu principa, izvietojot pacientus divvietīgās palātās, un katru sasirgušo apmeklē savs ārstējošais ārsts.
Aizvadītās nedēļas nogalē ir bijis, ka vienlaikus atved piecas personas ar dažādām traumām. Vairākiem bijušas nelielas sporta traumas. Savukārt kāda sieviete iešāvusi sev plaukstā ar naglu pistoli, par laimi, kauli nav skarti, tikai mīkstie audi. Šajā pašā dienā medicīnas iestādē nogādāts 1975. gadā dzimis vīrietis, kurš sev ar ripzāģi iezāģējis divos pirkstos. Bet 1999. gadā dzimušu sievieti, kurai konstatēts arī 2,29 promiles stiprs alkohola reibums, žņaudzis tēvs un sasitis viņai degunu.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki slimnīcā nogādāja 1977. gadā dzimušu sievieti, kurai 13. septembrī ap pulksten 11, braucot ar auto, Birzgalē uzkritis koks. Sieviete pati izkļuvusi no transportlīdzekļa. Viņai konstatētas politraumas – vēdera un rokas sasitums, brūce uz rokas. Šajā pašā dienā slimnīcā nogādātas divas personas ar spēcīgām alerģiskām reakcijām pēc lapseņu kodumiem.
Nākamajā dienā NMPD dienests atveda 1990. gadā dzimušu vīrieti, kurš jau divus mēnešus bija nepārtraukti lietojis alkoholiskos dzērienus. Tā rezultātā viņam bija sākusies krampju lēkme un radušies psihiski traucējumi. Mediķu palīdzība bija nepieciešama arī 1988. gadā dzimušam vīrietim, kuram līdzīgi no ilgstošas alkohola lietošanas bija radušies krampji.
Aizvadītās nedēļas nogalē, 14. septembra naktī, pēc kautiņa autobusa pieturvietā Lauberē slimnīcā nogādāts 1995. gadā dzimis vīrietis. Viņam konstatēts 3,32 promiles stiprs alkohola reibums, un kājas traumu vīrietis guvis, sperot citam...
Savukārt kāds nepilngadīgais kritis, braucot ar skrituļslidām, un sakodis mēli.
Jautājot par vīrusu saslimšanām, D. Širovs norāda, ka «Covid – 19» infekcija Ogres rajona slimnīcā konstatēta vien pāris pacientiem, tāpēc šobrīd nekādi speciāli drošības pasākumi nav plānoti.