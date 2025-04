Ogres rajona slimnīcā atjaunoti pacientu apmeklētāju laiki OgreNet

Sakarā ar Gripas epidēmijas beigām no 2025.gada 25.aprīļa ir atjaunoti pacientu apmeklētāju laiki nodaļās no 14:00-16:00 un no 18:00-19:00, informē Ogres rajona slimnīca.