Līdz šim lielākais vienā mēnesī dzimušo mazuļu skaits Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā bijis- 52.
Ogres slimnīcā palīdzība sniegta 101 pacientam. Visiem stacionētajiem pacientiem tiek veikti Covid-19 testi - pagājušajā nedēļā nav atklāts neviens pozitīvs Covid-19 gadījums.Ogres slimnīca joprojām strādā ar 90% noslodzi no plānotā pacientu skaita, kas ir labs rādītājs,neskatoties uz to, ka rudenī, pacientu skaits vienmēr nedaudz samazinās, skaidro D.Širovs.
Iedzīvotāju vakcinācija pret COVID-19 turpinās, pagājušajā nedēļā Ogres slimnīcā vakcinējušies 112 iedzīvotāji. Šonedēļ tiek plānota vakcinācija izglītības darbiniekiem.