Ogres rajona slimnīcā augusts pagājis zem "Dzemdību nodaļas zīmes"

Ogres rajona slimnīcā augusts pagājis zem "Dzemdību nodaļas zīmes"

Visvairāk mazuļu vienā dienā-6,Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 27. augustā, bet kopā augusta mēnesī Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā rekordliels dzimušo bērnu skaits, uz šo dienu ieraksts "dzimis Ogrē" dzimšanas apliecībā tiks ierakstīts 53 bērniem,bet tā kā šodien un rīt vēl gaidāmi priecīgi notikumi, šis skaitlis būs vēl lielāks, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Līdz šim lielākais vienā mēnesī dzimušo mazuļu skaits Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā bijis- 52.


Ogres slimnīcā palīdzība sniegta 101 pacientam. Visiem stacionētajiem pacientiem tiek veikti Covid-19 testi - pagājušajā nedēļā nav atklāts neviens pozitīvs Covid-19 gadījums.Ogres slimnīca joprojām strādā ar 90% noslodzi no plānotā pacientu skaita, kas ir labs rādītājs,neskatoties uz to, ka rudenī, pacientu skaits vienmēr nedaudz samazinās, skaidro D.Širovs.


Iedzīvotāju vakcinācija pret COVID-19 turpinās, pagājušajā nedēļā Ogres slimnīcā vakcinējušies 112 iedzīvotāji. Šonedēļ tiek plānota vakcinācija izglītības darbiniekiem.

