“Esam iegādājušies iekārtas, lai uz vietas slimnīcas laboratorijā varētu laboratoriski izmeklēt Covid-19 testēšanas punktā noņemtos paraugus, līdz ar to varam nodrošināt ātru un kvalitatīvu vīrusa klātbūtnes noteikšanu ar PĶR metodēm. Pandēmijas sākumā analīžu rezultātu saņemšanai bija vajadzīgs krietni ilgāks laiks, jo paraugus no testēšanas punkta bija nepieciešams transportēt uz laboratoriju Rīgā. Pārbaudot noņemtos paraugus uz vietas, tiek paātrināts rezultātu saņemšanas laiks, kā arī pacientiem ir iespēja operatīvāk saņemt kvalitatīvu palīdzību. Tāpat ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc testēšanās, tiek radīta vēl viena iespēja iedzīvotājiem Ogres pilsētā veikt Covid-19 analīžu testu,” uzsver Ogres rajona slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Testēšanas punkts atrodas Ogres rajona slimnīcas teritorijā un ir izvietots blakus Magnētiskās rezonanses ēkas ieejai. Darba dienās analīzes tiek pieņemtas no plkst. 8.00 līdz 14.00 pēc iepriekšēja pieraksta, bet no 14:00-17:00 dzīvās rindas kārtībā, taču sestdienās un svētdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 tikai dzīvās rindas kārtībā.
Pieteikties Covid-19 testēšanai Ogres rajona slimnīcā var telefoniski, zvanot uz vienoto tālruni 29716628 vai vienoto tālruni 8303 no plkst. 8.00 līdz 16.00. Uz izmeklējumu iespējams pieteikties arī elektroniski vietnē www.piearsta.lv.