1996.gadā ieguvusi Latvijas Medicīnas akadēmijā ārsta diplomu, studējusi Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) Pēcdiploma izglītība Infektologa specialitātē un doktorantūras studijas, kā arī Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds Pedagoģijas zinātnē.
A.Krūmiņa ārstniecības direktores amatā Ogres rajona slimnīcā redz jaunus izaicinājumus: tas ir liels izaicinājums tieši šinī sarežģītajā Covid -19 laikā. Mana pieredze medicīnā ir jau vairāk kā 20 gadus, manas profesionālās un organizatoriskās prasmes medicīnā ir ilgstošas- mans moto un mana mīlestība ir pacients.Lai sabiedrība būtu vesela, ir vajadzīgs ieguldījums- mans ieguldījums ir ārstēt, ieklausīties, saprast un rūpēties kā par pacientu, tā atbalstīt viņa piederīgos. Strādāt rūpīgi ilgtermiņā izveidotā mediķu kolektīvā, kāds tas ir Ogres slimnīcā, ir liels pagodinājums.
Manos pienākumos ir komunicēt ar visu slimnīcas ārstniecisko personālu, uzraudzīt ārstniecības procedūru, kontrolēt pacientu ārstēšanas plānus- kādi ir nepieciešamie izmeklējumi, konsiliji, lēmumi attiecībā uz tālāko ārstēšanas gaitu, kā arī uzraudzīt diagnostiskos pasākumus un to atbilstību vadlīnijām un rekomendācijām.
Slimnīcas vadītājs Dainis Širovs uzsver, “Slimnīcas vadība ir gandarīta, ka uzrunājām slimnīcas ārstniecības direktores amatam profesori Angeliku Krūmiņu. Šobrīd A.Krūmiņa kopā ar mūsu ārstiem katru dienu dodas vizītēs slimnīcas nodaļās, tātad mēs daudz rūpīgāk sekojam līdzi visiem procesiem ārstniecības gaitā, un varam jau tagad secināt, ka no 11.oktobra ir manāmi uzlabojusies ārstniecības kvalitāte mūsu slimnīcā.”
Profesore A.Krūmiņa plāno decembrī uzsākt arī ambulatoro pacientu konsultēšanu Ogres slimnīcas poliklīnikā.