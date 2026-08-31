Ogres rajona slimnīcā darbu uzsāk jauna gastroenteroloģe

Biežākie iemesli, kuru dēļ nepieciešama gastroenterologa konsultācija, ir sāpes, smaguma sajūta vai diskomforts vēderā, dedzināšana aiz krūšu kaula jeb grēmas, rūgtums mutē, atraugas, slikta dūša, hronisks aizcietējums vai caureja, vēdera pūšanās un gāzu uzkrāšanās, kā arī, ja ir izmaiņas datortomogrāfijas vai citu izmeklējumu rezultātos, paaugstināti aknu rādītāji, ilgstoša slikta dūša vai neizskaidrojams svara zudums.
Var nākt gan cilvēki, kuriem vēl nav noteikta diagnoze un ir tikai sūdzības, gan pacienti, kuri jau iepriekš izmeklēti un kuriem diagnoze ir zināma. Šādā gadījumā gastroenterologa konsultācija var būt nepieciešama, lai pārrunātu ārstēšanu un turpmāko taktiku.
Konsultācijas ir maksas pakalpojums. Tās cena 60EUR. Ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
Pierakstīties var zvanot uz Ogres slimnīcas reģistratūrai pa tālruni: +371 223 07 203, e-pastā: , kā arī portālā www.piearsta.lv.