Pirmdiena, 24. maijs, 2021 10:59

Ogres rajona slimnīcā gaidāms priecīgs notikums

Aizvadītajā nedēļā, Ogres rajona slimnīcā stacionēti 120 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmuši 117 pacienti, ārstēšana un palīdzības sniegšana notikusi raiti- problēmas ar brīvām gultasvietām slimnīcā šobrīd nav, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Turpinās iedzīvotāju vakcinācija masu vakcinācijas centrā, Ogres novada Sporta centrā, Skolas ielā 21.Pagājušajā nedēļā vakcīnas saņēmusi 913 cilvēki. Visiem, kuri vēlas vakcinēties pret Covid -19 vakcīnas ir brīvi pieejamas un ir iespēja saņemt vakcīnu - Pfizer/Biontech.
D.Širovs aicina iedzīvotājus reģistrēties vietnē www.manavakcina.lv, izvēloties konkrētu vakcīnas saņemšanas laiku, lai pēc iespējas izvairītos no pulcēšanās "dzīvajā rindā".


Ogres pansionātā pašlaik tiek aprūpēti 96 iemītnieki, nevienam no pansionāta klientiem un darbiniekiem Covid-19 vīrusa saslimšana nav konstatēts. Saskaņā ar Labklājības ministrijas vadlīnijām pansionāta iemītnieku apmeklējumu ierobežojošie noteikumi ir mazināti.


Šogad Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 196 bērni, no tiem pagājušajā nedēļā- 11, bet nedēļas nogalē 4.Šonedēļ Ogres rajona slimnīcā gaidāms priecīgs notikums- tiks sagaidīts divsimtais mazulis.

