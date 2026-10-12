Ogres rajona slimnīcā jauna speciāliste - optometriste

Speciālistei ir padziļinātas zināšanas dažādu veidu un sarežģītības redzes korekcijā, redzes dubultošanās, binokulārās redzes traucējumu un redzes ergonomikas jautājumos. Evija Gulbinska konsultē gan pieaugušos, gan bērnus no 7 gadu vecuma. Kopš 2012. gada ir Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas (LOOA) biedre.
Darba pamatvērtības:
- individuāla pieeja katram pacientam;
- rūpīga redzes funkciju izvērtēšana;
- pacientam piemērotākā redzes korekcijas risinājuma piemeklēšana;
- uzmanība redzes profilaksei, ergonomikai un pareiziem redzes paradumiem ikdienā.
Kad ieteicams vērsties pie optometrista?
Ja:
- redze kļuvusi neskaidra tuvumā un/vai tālumā;
- pēc lasīšanas, darba pie datora vai citas ilgstošas redzes slodzes jūtat acu nogurumu vai diskomfortu;
- novērojat pārejošu vai pastāvīgu redzes dubultošanos;
- pēc redzes sasprindzinājuma rodas galvassāpes;
- nepieciešams pārbaudīt esošo redzes korekciju vai piemeklēt jaunas brilles;
- vēlaties profilaktiski pārbaudīt redzi un saņemt ieteikumus par redzes ergonomiku un ikdienas paradumiem.
Savlaicīga redzes profilakse un pareizi ikdienas paradumi palīdz rūpēties par redzes veselību ilgtermiņā.
Pieteikšanās konsultācijai:
Tālrunis: 22307203 (Reģistratūra)
E-pasts:
Tiešsaistē: Pieteikties konsultācijai pie Evijas Gulbinskas vietnē piearsta.lv