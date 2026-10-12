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Pirmdiena, 12.10.2026 15:30
Kira, Valfrīds
Pirmdiena, 12. oktobris, 2026 08:45

Ogres rajona slimnīcā jauna speciāliste - optometriste

Ogres rajona slimnīca
Ogres rajona slimnīcā jauna speciāliste - optometriste
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 12. oktobris, 2026 08:45

Ogres rajona slimnīcā jauna speciāliste - optometriste

Ogres rajona slimnīca

No 2. oktobra Ogres rajona slimnīcā darbu uzsāk sertificēta optometriste Evija Gulbinska ar 14 gadu pieredzi nozarē, tostarp 11 gadu pieredzi klīniskajā optometrijā.

Speciālistei ir padziļinātas zināšanas dažādu veidu un sarežģītības redzes korekcijā, redzes dubultošanās, binokulārās redzes traucējumu un redzes ergonomikas jautājumos. Evija Gulbinska konsultē gan pieaugušos, gan bērnus no 7 gadu vecuma. Kopš 2012. gada ir Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas (LOOA) biedre.

Darba pamatvērtības:

  • individuāla pieeja katram pacientam;
  • rūpīga redzes funkciju izvērtēšana;
  • pacientam piemērotākā redzes korekcijas risinājuma piemeklēšana;
  • uzmanība redzes profilaksei, ergonomikai un pareiziem redzes paradumiem ikdienā.

Kad ieteicams vērsties pie optometrista?

Ja:

  • redze kļuvusi neskaidra tuvumā un/vai tālumā;
  • pēc lasīšanas, darba pie datora vai citas ilgstošas redzes slodzes jūtat acu nogurumu vai diskomfortu;
  • novērojat pārejošu vai pastāvīgu redzes dubultošanos;
  • pēc redzes sasprindzinājuma rodas galvassāpes;
  • nepieciešams pārbaudīt esošo redzes korekciju vai piemeklēt jaunas brilles;
  • vēlaties profilaktiski pārbaudīt redzi un saņemt ieteikumus par redzes ergonomiku un ikdienas paradumiem.

Savlaicīga redzes profilakse un pareizi ikdienas paradumi palīdz rūpēties par redzes veselību ilgtermiņā.

Pieteikšanās konsultācijai:

Tālrunis: 22307203 (Reģistratūra)
E-pasts: 
Tiešsaistē: Pieteikties konsultācijai pie Evijas Gulbinskas vietnē piearsta.lv

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