Līdzīgi kā visā valstī, arī Ogres rajona slimnīcā novērota straujāka Covid-19 infekcijas izplatība pacientu un ārstniecības personāla vidū. Uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības griezušās 10 personas, kurām testēšanas rezultātā konstatēta saslimšana ar Covid-19. Saņemot attiecīgas rekomendācijas, 7 pacienti, izrakstīti ārstēties mājās, savukārt 3 pārvesti uz ārstniecības iestādēm, kurās izveidotas infekciju slimību nodaļas. Saslimšana konstatēta arī 5 no darbiniekiem, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Dainis Širovs atklāj, ka atsevišķu darbinieku saslimšanu un sadzīves traumu rezultātā, tuvākajā laikā varētu nākties ieviest ierobežojumus uz rentgenu izmeklējumu pieejamību. “Šobrīd tiek apzinātas iespējas piesaistīt speciālistus no citām slimnīcām. Tiek uzrunāti speciālisti, kuri pie mums jau ir strādājuši, jo katrs aparāts ir nedaudz savādāks un ar to ir jāmāk rīkoties. Situācija šobrīd ir ļoti sarežģīta,” norāda slimnīcas vadītājs.
Arī šonedēļ, paralēli pamatfunkciju veikšanai, slimnīca turpinās nodrošināt vakcinācijas procesu pret Covid -19 infekcijas saslimšanu.Vakcinācija notiks 27. un 28. janvārī un tai iespējams pieteikties vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989, kā arī pie sava ģimenes ārsta.
Lai gan straujš vakcinācijas pieprasījuma kāpums nav vērojams, pagājušajā nedēļā Ogres slimnīcā vakcināciju veica 158 personas.