Iknedēļas testēšana tiek veikta arī Ogres pansionāta iemītniekiem. Savukārt pansionātā strādājošie aprūpētāji tiek testēti ik pēc 2 dienām. Pagājušajā nedēļā nevienam no pansionāta iemītniekiem vai aprūpētājiem Covid-19 infekcija netika konstatēta.
Dainis Širovs norāda, ka paralēli pamatfunkciju veikšanai, slimnīcā tiek nodrošināts arī vakcinācijas process. Pagājušajā nedēļā vakcinācija veikta 158 personām no kurām pirmo vakcīnu pret Covid -19 saņēmuši 12 iedzīvotāji, otro vakcīnas devu 3 iedzīvotāji, savukārt balstvakcinācija veikta 143 iedzīvotājiem.
Šonedēļ vakcinācija notiks 20. un 21. janvārī un tai iespējams pieteikties vietnē manavakcina, pa tālruni 8989, kā arī pie sava ģimenes ārsta.
Arī šogad Ogres rajona slimnīcā turpina novērot jaundzimušo skaita pieaugumu. Pagājušajā nedēļā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 10 mazuļi.