Ceturtdiena, 09.10.2025 22:51
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:51
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 6. decembris, 2021 10:58

Ogres rajona slimnīcā pasaulē nācis 500 mazulis

Ogres rajona slimnīcā pasaulē nācis 500 mazulis
Pirmdiena, 6. decembris, 2021 10:58

Ogres rajona slimnīcā pasaulē nācis 500 mazulis

Šonakt plkst.3.25 Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nācis 500.mazulis. Mazais Druvis ir ģimenē pirmais bērns, vecāki ir no Jēkabpils novada Viesītes, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Portālā Ogrenet.lv jau vairākkārt informējām, ka slimnīcā plānots paplašināt Dzemdību nodaļu ar 10 individuālām, šodienas prasībām atbilstošām palātām, tāpēc pašlaik tiek veikti atbilstošai piebūvei nepieciešamie projektēšanas darbi, bet pavasarī plānots sākt celtniecību, kas varētu noslēgties jau rudenī.


Ogres slimnīcā aizvadīta mierīga nedēļa- 199 pacientiem sniegta ambulatorā palīdzība, tajā skaitā 15 bērniem, bet 85 pacienti stacionēti.


Covid - 19 infekcija pagājušajā nedēļā ne pacientiem, ne mediķiem, kā arī Ogres pansionāta iemītniekiem nav konstatēta. Pansionātā šobrīd ir brīvas vietas staigājošiem un sēdošiem pacientiem, gulošie pacienti tiek uzņemti rindas kārtībā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?