Portālā Ogrenet.lv jau vairākkārt informējām, ka slimnīcā plānots paplašināt Dzemdību nodaļu ar 10 individuālām, šodienas prasībām atbilstošām palātām, tāpēc pašlaik tiek veikti atbilstošai piebūvei nepieciešamie projektēšanas darbi, bet pavasarī plānots sākt celtniecību, kas varētu noslēgties jau rudenī.
Ogres slimnīcā aizvadīta mierīga nedēļa- 199 pacientiem sniegta ambulatorā palīdzība, tajā skaitā 15 bērniem, bet 85 pacienti stacionēti.
Covid - 19 infekcija pagājušajā nedēļā ne pacientiem, ne mediķiem, kā arī Ogres pansionāta iemītniekiem nav konstatēta. Pansionātā šobrīd ir brīvas vietas staigājošiem un sēdošiem pacientiem, gulošie pacienti tiek uzņemti rindas kārtībā.