Ogres rajona slimnīcā strādā divas ergoterapeites: Kristiāna Avotiņa un Kristiāna Pogule.
Kam ieteicama ergoterapeita konsultācija?
Pie ergoterapeita var vērsties pacienti, kuriem nepieciešama:
-
konsultācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem;
-
konsultācija par mājas vai darba vides pielāgošanu;
-
palīdzība pieaugušajiem un senioriem pēc insulta vai gūžas endoprotezēšanas;
-
rehabilitācija pēc traumām (lauzta roka, pirksta vai elkoņa traumas, karpālā kanāla operācijas un citas rokas/pirkstu traumas);
-
atbalsts reimatoloģisku saslimšanu gadījumā;
-
atbalsts psihisku saslimšanu gadījumā;
-
palīdzība bērniem sīkās motorikas, spēles iemaņu un ikdienas aktivitāšu uzlabošanai.
Tehniskie palīglīdzekļi
Pacientam ir iespēja saņemt tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem, veicot vienreizēju iemaksu:
-
bērnam – 1,42 EUR
-
personai no 18 gadu vecuma – 7,11 EUR
Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces un tehnoloģijas, kas palīdz atvieglot ikdienu, veicina neatkarību un uzlabo dzīves kvalitāti. Tie var būt nozīmīgi gan pieaugušajiem un senioriem, gan arī bērniem, lai atbalstītu dalību ikdienas aktivitātēs, mācībās un socializēšanos.
Tehnisko palīglīdzekļu iedalījums
-
pārvietošanās (mobilitātes) palīgierīces – riteņkrēsli (pieaugušajiem un bērniem), rollatori, kvadripodi;
-
pašaprūpes palīgierīces – vannas dēlis, tualetes krēsls, zeķu uzvilcējs;
-
mājsaimniecības un telpu pielāgošanas palīgierīces – specializēts dēlītis griešanas aktivitātēm, atbalsta rokturi;
-
protezēšanas un ortozēšanas palīgierīces – plaukstas ortoze, ceļa ortoze u.c.;
-
ortopēdiskie apavi (20% līdzfinansējums no pacienta);
-
alternatīvās komunikācijas ierīces.
Pieteikšanās konsultācijai
Tuvinieki un pacienti aicināti pieteikties vizītei pie ergoterapeita, lai noskaidrotu piemērotāko tehnisko palīglīdzekli un tā saņemšanas veidus un kārtību.
Tālrunis: +371 22307203 (Reģistratūra)
E-pasts:
Pieraksts tiešsaistē: www.piearsta.lv