Piektdiena, 27.02.2026 23:55
Andra, Līva, Līvija
Piektdiena, 27.02.2026 23:55
Andra, Līva, Līvija
Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 16:16

Ogres rajona slimnīcā pieejamas ergoterapijas konsultācijas

Ogres rajona slimnīca/OgreNet
Ogres rajona slimnīcā pieejamas ergoterapijas konsultācijas
Foto: Ogres rajona slimnīca
Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 16:16

Ogres rajona slimnīcā pieejamas ergoterapijas konsultācijas

Ogres rajona slimnīca/OgreNet

Ogres rajona slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā ergoterapija ir nozīmīga rehabilitācijas pakalpojuma sastāvdaļa, kas palīdz cilvēkiem kļūt neatkarīgākiem ikdienas dzīvē, atgūt zaudētās prasmes vai spējas, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt adaptācijas mājās vai darbā.

Ogres rajona slimnīcā strādā divas ergoterapeites: Kristiāna Avotiņa un Kristiāna Pogule.

Kam ieteicama ergoterapeita konsultācija?

Pie ergoterapeita var vērsties pacienti, kuriem nepieciešama:

  • konsultācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem;

  • konsultācija par mājas vai darba vides pielāgošanu;

  • palīdzība pieaugušajiem un senioriem pēc insulta vai gūžas endoprotezēšanas;

  • rehabilitācija pēc traumām (lauzta roka, pirksta vai elkoņa traumas, karpālā kanāla operācijas un citas rokas/pirkstu traumas);

  • atbalsts reimatoloģisku saslimšanu gadījumā;

  • atbalsts psihisku saslimšanu gadījumā;

  • palīdzība bērniem sīkās motorikas, spēles iemaņu un ikdienas aktivitāšu uzlabošanai.

Tehniskie palīglīdzekļi

Pacientam ir iespēja saņemt tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem, veicot vienreizēju iemaksu:

  • bērnam – 1,42 EUR

  • personai no 18 gadu vecuma – 7,11 EUR

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces un tehnoloģijas, kas palīdz atvieglot ikdienu, veicina neatkarību un uzlabo dzīves kvalitāti. Tie var būt nozīmīgi gan pieaugušajiem un senioriem, gan arī bērniem, lai atbalstītu dalību ikdienas aktivitātēs, mācībās un socializēšanos.

Tehnisko palīglīdzekļu iedalījums

  • pārvietošanās (mobilitātes) palīgierīces – riteņkrēsli (pieaugušajiem un bērniem), rollatori, kvadripodi;

  • pašaprūpes palīgierīces – vannas dēlis, tualetes krēsls, zeķu uzvilcējs;

  • mājsaimniecības un telpu pielāgošanas palīgierīces – specializēts dēlītis griešanas aktivitātēm, atbalsta rokturi;

  • protezēšanas un ortozēšanas palīgierīces – plaukstas ortoze, ceļa ortoze u.c.;

  • ortopēdiskie apavi (20% līdzfinansējums no pacienta);

  • alternatīvās komunikācijas ierīces.

Pieteikšanās konsultācijai

Tuvinieki un pacienti aicināti pieteikties vizītei pie ergoterapeita, lai noskaidrotu piemērotāko tehnisko palīglīdzekli un tā saņemšanas veidus un kārtību.

Tālrunis: +371 22307203 (Reģistratūra)
E-pasts: 
Pieraksts tiešsaistē: www.piearsta.lv

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?