Uztura speciāliste Karīna Zeļģe ieguvusi profesionālā bakalaura grādu uztura terapijā un uztura speciālista kvalifikāciju Rīgas Stradiņa universitātē. Interese par uzturu un ēšanas paradumu ietekmi uz cilvēka pašsajūtu veidojusies jau agrā vecumā, personīgi saskaroties ar izaicinājumiem, kas saistīti ar ķermeņa masu un emocionālo ēšanu.
Šī pieredze kļuva par pamatu padziļinātai interesei par uzturu ne tikai kā teorētisku jēdzienu, bet kā praktisku ikdienas paradumu kopumu. Kā atzīst pati Karīna, “pieredze lika saprast, ka uzturs nav tikai par ēdienu, bet arī par attieksmi, ieradumiem un emocijām ikdienā”.
Ceļš līdz uztura speciālista profesijai bija pakāpenisks. Pirms studijām tika izmēģinātas arī citas profesionālās jomas, līdz kļuva skaidrs, ka darbs uztura nozarē visprecīzāk atbilst gan interesēm, gan vērtībām. Studijas Rīgas Stradiņa universitātē tika absolvētas 2023. gadā.
Savā profesionālajā darbībā Karīna uzsver profilakses nozīmi un savlaicīgu rīcību. “Liela daļa veselības problēmu ir saistītas ar uzturu un ēšanas paradumiem, un daudzos gadījumos tās iespējams koriģēt vēl pirms nopietnu simptomu rašanās,” norāda uztura speciāliste. Uzturs viņas skatījumā netiek balstīts uz striktām diētām vai aizliegumiem. “Sabalansēts uzturs nav īslaicīgs risinājums — tas ir pamats labai pašsajūtai un ilgtermiņa veselībai,” uzsver Karīna Zeļģe.
Uztura plānošanā tiek izmantoti Latvijā pieejami pārtikas produkti, ņemot vērā cilvēka dzīves ritmu, veselības stāvokli un individuālos mērķus. Uztura speciālista konsultācijas ir piemērotas cilvēkiem, kuri vēlas uzlabot ēšanas režīmu, sakārtot uztura paradumus, strādāt ar ķermeņa masas izmaiņām, koriģēt vitamīnu un minerālvielu nepietiekamību, kā arī veidot veselīgu dzīvesveidu kā ilgtermiņa ieradumu.
Pieteikšanās konsultācijai
Tālrunis: +371 20388403 (Rehabilitācijas nodaļa)
Tālrunis: +371 22307203 (Reģistratūra)
E-pasts:
Pieraksts tiešsaistē: www.piearsta.lv