Trešdiena, 2. februāris, 2022 08:49

Ogres rajona slimnīca plāno nodrošināt Covid-19 analīžu veikšanu

Ogres rajona slimnīca plāno nodrošināt Covid-19 analīžu veikšanu

Pagājušā nedēļa Ogres rajona slimnīcā aizvadīta stabili - stacionēti 104 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmuši 64 pacienti. Nedēļas laikā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 7 mazuļi.

Uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības griezušās 4 personas, kurām testēšanas rezultātā konstatēta saslimšana ar Covid-19. Saņemot attiecīgas rekomendācijas, trīs pacienti, izrakstīti ārstēties mājās, savukārt viens pārvests uz ārstniecības iestādi, kurā izveidota infekciju slimību nodaļa.
Pagājušajā nedēļā palielinājies to darbinieku skaits, kuri ar Covid-19 infekciju saslimuši personisko kontaktu ceļā. Šobrīd prombūtnē atrodas 18 darbinieki, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.


Ogres slimnīca turpina nodrošināt vakcinācijas procesu pret Covid -19 infekcijas saslimšanu, taču nelielās atsaucības dēļ, tā pat kā pagājušajā nedēļā arī šonedēļ slimnīcā vakcināciju veiks vienu reizi nedēļā - piektdienā. Tai iespējams pieteikties vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989, kā arī pie sava ģimenes ārsta.


Dainis Širovs norāda, ka Ogres slimnīcas laboratorijā plānots veikt Covid-19 analīzes un izveidot jaunu pakalpojumu, kas pacientiem ļautu tepat Ogrē nodot analīzes un saņemt analīžu rezultātus pēc 2 līdz 3 stundām. Nacionālais veselības dienests devis mutisku apstiprinājumu šai iecerei, taču šobrīd tiek gaidīta rakstiska atbilde. Plānots, ka pakalpojums varētu būt pieejams 3 nedēļu laikā.


Tuvākajā nākotnē Ogrē tiks nodrošināts arī Hemodialīze jeb asins attīrīšanas process ar mākslīgo nieri. Šobrīd slimnīcā ir iegādāti 4 Hemodialīzes iekārtas un notiek plānošanas process to izvietošanai un telpu iekārtošanai.

