Ogres rajona slimnīca saņēmusi 20 vakcīnas no pieprasītajām 300, uzsākta vakcinācija senioriem vecumā 70+
Ogres rajona slimnīca vakar saņēma 20 vakcīnas pret Covid – 19 vīrusu, kuras jau šodien ir saņēmuši 20 seniori, vecumā virs 70 gadiem.
Izmantojot pieteikšanos manavakcina.lv šobrīd rindā uz Covid – 19 vakcīnas saņemšanu Ogres rajona slimnīcā ir reģistrējušās 300 personas.
Ogres rajona slimnīcas uzņemšanas nodaļas tālrunis šobrīd ir ļoti pārslogots ar iedzīvotāju zvaniem, jo aizvadītajā nedēļā iedzīvotāji, kuri ir reģistrējušies portālā manavakcina.lv vakcīnas saņemšanai, saņēma ziņu no veselības ministrijas, par to ka Ogres rajona slimnīcā ir iespēja vakcinēties pret Covid – 19 vīrusu.
Ogres rajona slimnīcas vadītājs Dainis Širovs aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un uz slimnīcu šajā jautājumā nezvanīt, uzsverot, ka visiem, kuri reģistrējušies portālā manavakcina.lv slimnīcas darbinieki rindas kārtībā sazināsies paši, lai vienotos par vakcīnas saņemšanas laiku. Tas notiks tiklīdz Ogres rajona slimnīcā būs saņemtas vakcīnas.