Ceturtdiena, 09.10.2025 16:00
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:00
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 1. aprīlis, 2021 17:39

Ogres rajona slimnīca saņēmusi 300 vakcīnu devu, ko gaidīja jau no 1.marta

Ogres rajona slimnīca saņēmusi 300 vakcīnu devu, ko gaidīja jau no 1.marta
Ceturtdiena, 1. aprīlis, 2021 17:39

Ogres rajona slimnīca saņēmusi 300 vakcīnu devu, ko gaidīja jau no 1.marta

Šodien, 1.aprīlī, Ogres slimnīca beidzot ir saņēmusi 300 vakcīnas, kuras tika gaidītas jau no 1.marta, lai nodrošinātu Ogres novada iedzīvotājiem vakcināciju pret COVID-19 atbilstoši manavakcina.lv atsūtītiem sarakstiem.
Sākot ar 1.martu katru nedēļu Ogres slimnīca pieprasīja 200-300 vakcīnu devas, bet saņēma tikai 20 devas nedēļā. Turklāt periodā no 11-23.03 vakcīnas netika piegādātas vispār. Tai pat laikā 444 iedzīvotāji no saraksta manavakcina.lv bija spiesti gaidīt un Slimnīcas darbinieki veikt izskaidrojošo darbu.


Sakarā ar vakcīnu trūkumu, Ogres slimnīca līdz šim varējusi nodrošināt Vakcināciju tikai 125 iedzīvotājiem no 444 saraksta manavakcina.lv iekļautajiem iedzīvotājiem.
Iedzīvotāju vakcinācija, kas atbilst kādai no prioritārajām vakcināciju grupām notiek stingri saskaņā ar atsūtītajiem sarakstiem no manavakcina.lv. Nākošnedēļ turpināsies vakcinācija, nodrošinot vēl 300 iedzīvotāju vakcināciju.


No gada sākuma ir savakcinēti 300 medicīnas darbinieki un 150 sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki.


Uzziņai - Ogres rajona slimnīcā uz vakcināciju nosūtīti kopā 444 iedzīvotāji
26.02 sarakstsNr.1. - 271 iedzīvotājs ( 70+ vecuma grupā)
2.03 saraksts Nr.2 - 80 iedzīvotāji (60+ un hronisko slimību pacienti)
22.03 saraksts Nr.3 - 93 iedzīvotāji (hronisko slimību pacienti)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?