Sakarā ar vakcīnu trūkumu, Ogres slimnīca līdz šim varējusi nodrošināt Vakcināciju tikai 125 iedzīvotājiem no 444 saraksta manavakcina.lv iekļautajiem iedzīvotājiem.
Iedzīvotāju vakcinācija, kas atbilst kādai no prioritārajām vakcināciju grupām notiek stingri saskaņā ar atsūtītajiem sarakstiem no manavakcina.lv. Nākošnedēļ turpināsies vakcinācija, nodrošinot vēl 300 iedzīvotāju vakcināciju.
No gada sākuma ir savakcinēti 300 medicīnas darbinieki un 150 sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki.
Uzziņai - Ogres rajona slimnīcā uz vakcināciju nosūtīti kopā 444 iedzīvotāji
26.02 sarakstsNr.1. - 271 iedzīvotājs ( 70+ vecuma grupā)
2.03 saraksts Nr.2 - 80 iedzīvotāji (60+ un hronisko slimību pacienti)
22.03 saraksts Nr.3 - 93 iedzīvotāji (hronisko slimību pacienti)