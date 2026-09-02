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Trešdiena, 2. septembris, 2026 11:55

Ogres rajona slimnīca sniedz atbildi par medijos izskanējušo mazā pacienta negatīvo pieredzi

OgreNet
Ogres rajona slimnīca sniedz atbildi par medijos izskanējušo mazā pacienta negatīvo pieredzi
Ilustratīvs attēls no Ogres rajona slimnīcas arhīva
Trešdiena, 2. septembris, 2026 11:55

Ogres rajona slimnīca sniedz atbildi par medijos izskanējušo mazā pacienta negatīvo pieredzi

OgreNet

"Kopumā Ogres rajona slimnīcas uzņemšanas nodaļā pacients pavadīja septiņas minūtes. Uzskatām, ka konkrētā situācija būtu bijusi risināma savstarpēja dialoga un pārrunu ceļā, pirms jautājuma aktualizēšanas plašsaziņas līdzekļos," tā oficiālā atbildē pauž Ogres rajona slimnīcas vadība. Atbildes skaidrojumu iestāde sniedz pēc augusta izskaņā pārraidītā raidījuma “Bez tabu” sižeta. Kā uzsver slimnīcas vadība, "tajā tika sniegts vienpusējs viedoklis par pacientam sniegto pakalpojumu kvalitāti SIA “Ogres rajona slimnīca”."

Zināms, ka medijos nonāca informācija par kādu septiņgadnieku, kurš nav saņēmis nepieciešamo palīdzību Ogres rajona slimnīcā pēc iegūtajiem nopietnajiem apdegumiem pēc apliešanās ar karstu ūdeni. Pacienta tēvs pauž, ka atbraukusī ātrās palīdzības brigāde norādīja, ka tie ir otrās pakāpes apdegumi, cietuši aptuveni 18% no ķermeņa.

Pēc saņemtās informācijas no žurnālista, Ogres slimnīca ir rūpīgi izskatījusi konkrēto gadījumu, izvērtējot uzņemšanas nodaļas video ierakstu un iesaistīto ārstniecības personu sniegtos skaidrojumus.

"Ierodoties Uzņemšanas nodaļā, NMPD brigādes vadītājs informēja Uzņemšanas nodaļas personālu, ka pacienta veselības stāvoklis ir stabils, taču komplicēts.

Vienlaikus tika norādīts, ka, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli, būtu bijis nepieciešams pacientu nekavējoties nogādāt Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS). Tomēr NMPD koordinējošais dispečers noteicis pacientu sākotnēji nogādāt Ogres rajona slimnīcā.

Ogres rajona slimnīcas Uzņemšanas nodaļā pacientu izvērtēja sertificēts pediatrs (kuras pamatdarbavieta ir BKUS). Primāri ārste vērsās pie bērna tēva, lai noskaidrotu traumas gūšanas apstākļus, bet tā kā pacienta tēvs bija ļoti uztraucies par to, ka bērns nogādāts Ogres rajona slimnīcā, nevis uzreiz vests uz BKUS, viņš nesniedza ārstam prasīto pacienta anamnēzi, bet izpauda savu neapmierinātību skaļi, agresīvi - draudot izsaukt policiju.

Lai izvairītos no konfliktsituācijas attīstības, nepieciešamo informāciju par pacienta anamnēzi, traumas iegūšanas apstākļiem un stāvokli ārste mutiski ieguva no NMPD brigādes ārsta palīga.
Tika pieņemts lēmums neveikt atkārtotu pārsēju noņemšanu un brūču izvērtēšanu, kas varētu radītu bērnam papildus fizisku un emocionālu kaitējumu.

Dežūrpediatrs vienojās ar NMPD brigādes ārstu palīgu par nekavējošu pacienta pārvešanu uz BKUS ar to pašu brigādi, saskaņojot tālāko taktiku transportēšanas laikā, lai nodrošināt viņam turpmāko specializēto palīdzību augstākā līmeņa (multidisciplinārā) klīnikā.

Kopumā Ogres rajona slimnīcas uzņemšanas nodaļā pacients pavadīja septiņas minūtes.
Uzskatām, ka konkrētā situācija būtu bijusi risināma savstarpēja dialoga un pārrunu ceļā, pirms jautājuma aktualizēšanas plašsaziņas līdzekļos. Mūsu ieskatā publiski izplatītā informācija un izveidotais sižets rada negatīvu un nepamatotu priekšstatu par ārstniecības iestādi un tās medicīnas personālu, kuru profesionālā darbība un pieņemtie lēmumi ir vērsti uz pacienta interesēm un atbilstošas medicīniskās palīdzības nodrošināšanu.

Savu skaidrojumu par radušos situāciju esam snieguši arī kompetentajām institūcijām," noslēdz savu paziņojumu Ogres rajona slimnīca pārstāvji.

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