Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopoto informāciju jauno Covid-19 gadījumu skaits jau pārsniedzis 9 tūkstošus dienā (otrdien Covid-19 saslimšana tika konstatēta 9143 personām). Mediķi uzskata, ka inficēšanās ir vēl plašāka, jo ne visiem cilvēkiem ir iespējams nodot analīzes un apstiprināt diagnozi. Ogres rajona slimnīcā vērsušies daudzi iedzīvotāji, kas ir neizpratnē par to, kāpēc slimnīcā netiek nodrošināta iespēja veikt polimērāzes ķēdes reakcijas analīzes. Kā minēja D. Širovs, privātajās laboratorijās pieraksts uz šo pakalpojumu ir jāgaida pat vairākas nedēļas. Līdz ar to slimnīcas valde ir pieņēmusi lēmumu veikt polimērāzes ķēdes reakcijas analīzes uz vietas slimnīcas laboratorijā, kas ir akreditēta un juridiski tiesīga to darīt. Arī, sazvanoties ar Nacionālo veselības dienestu, ir saņemts apstiprinājums, ka slimnīcai būs valsts pasūtījums un tā varēs sniegt šādu pakalpojumu.
Ogres rajona slimnīca ir apzinājusi nepieciešamās aparatūras izmaksas un, tā ka iepriekšējā gadā ir strādājusi ar peļņu, varēs to iegādāties, neņemot aizņēmumu. Sarunu procedūra un telpu izveide, izvietojot slimnīcas pagalmā konteineru analīzes paraugu ņemšanai, varētu aizņemt aptuveni trīs nedēļas. Kā norāda Ogres rajona slimnīcas vadītājs, šāda pakalpojuma ieviešana ne tikai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem ērti nodot analīzes, bet arī ļautu ļoti ātri – jau divu līdz trīs stundu laikā – uzzināt to rezultātu.
D. Širovs arī informēja, ka pirms dažām nedēļām Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa aicināja slimnīcu paplašināt piedāvātās iespējas vakcinēties. Tomēr iedzīvotāju atsaucība uz revakcināciju nav tik liela, kā gaidīts, un no aizpagājušajā nedēļā piedāvātajām trīs vakcinācijas dienām šonedēļ to skaits ir samazināts uz vienu. Visticamāk, arī nākamnedēļ vakcinācija tiks nodrošināta tikai vienu dienu.
Šobrīd slimnīcā ar Covid-19 ir saslimuši 11 darbinieki – visi potēti un vairums arī saņēmuši balstvakcināciju. Daži no viņiem slimo jau otro reizi. Saslimis arī viens pansionāta iemītnieks un divi pansionāta darbinieki.
Slimnīcas vadītājs norāda, ka daži pacienti mēdz būt ļoti neapzinīgi. Apmeklējot ārstu, ir jāaizpilda apliecinājums par to, ka pacients nav inficēts ar Covid-19. Pagājušajā nedēļā trīs apmeklētāji, dodoties vizītē pie ārsta, šo faktu noklusēja. Rezultātā ir saslimušas gan abas otolaringoloģes (LOR), gan rentgena laborante. Šis ir krimināli sodāms pārkāpums, un slimnīcas vadība vēl lems par savu turpmāko rīcību šajā jautājumā.
Vakar slimnīcas pārstāvji devās vizītē uz Rēzeknes slimnīcu, lai iepazītos ar kolēģu pieredzi hemodialīzes (nieres aizstājterapijas) veikšanā. Plānots mēneša laikā uzsākt šī pakalpojuma sniegšanu mūsu un tuvāko novadu iedzīvotājiem arī Ogres rajona slimnīcā.
Tiek turpināta Dzemdību nodaļas projektēšana, cerot vasaru sākt jaunā Dzemdību nodaļā. Pagājušajā gadā slimnīcā pieņemtas vairāk nekā 500 dzemdības, un šī gada pirmā mēneša statistika liecina, ka šogad rādītāji varētu būt tādā pašā līmenī.
Ņemot vērā nesen izskanējušo informāciju par Veselības ministrijas ieceri pārtraukt pakalpojuma apmaksu Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļai, savu viedokli pauda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Mums jābūt ļoti pateicīgiem par to, ka mums ir tāda slimnīca un ka mūsu novada iedzīvotāji var saņemt dzemdību pakalpojumu. Pandēmija ir parādījusi, ka “pārlikt” visu uz Rīgu nav iespējams. Mēs esam kļuvuši par valstspilsētu, esam lielākais novads iedzīvotāju skaita ziņā, un mūsu iedzīvotājiem ir jāsaņem šis pakalpojums. Ja būs nepieciešams, brauksim pierādīt savu taisnību uz Rīgu, uz Ministru kabinetu. Ogres rajona slimnīcā notikušo dzemdību skaits pagājušajā gadā ir pārsniedzis 500, ir labi rādītāji un labas atsauksmes. Iedzīvotājiem Dzemdību nodaļa ir vajadzīga un nepieciešama, un mums par to vēl būs jāpacīnās.”