Aizvadītajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā ārstējušies 110 akūtie pacienti, Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 12 bērniņi. Pērn Ogres slimnīca bija vienīgā visā valstī, kur bija pieaudzis dzemdību skaits, bet šogad pērnā gada rezultātu, visticamāk, neizdosies pārsniegt.
Uzņemšanas nodaļā dienā vērsušies vidēji 35 pacienti. Par laimi, neapstiprinājās mediķu bažas, ka, ņemot vērā laikapstākļus, kad aizvadītajā nedēļā daudzviet ielas un ceļi apledoja, būs daudz pacientu, kuri traumas guvuši, paslīdot un krītot uz slidenām ietvēm. SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs piebilst, ka traumu bijis pat mazāk nekā vasarā – sestdien slimnīcā vērsušies 13 cilvēki ar traumām, kas gūtas krītot, svētdien – 14. Lielākoties tie bijuši roku vai kāju lūzumi, sasitumi vai sastiepumi.
Aizvadītajā nedēļā slimnīcā veikts daudz traumatoloģisko un ginekoloģisko operāciju.
Arī gripas pacientu nav daudz – viena persona slimnīcā ar gripas komplikācijām nogādāta no Ogres pansionāta, citu gripas pacientu nav. Slimnīca gatavojas gripas uzliesmojumam, bet šobrīd vēl nav nepieciešamības ieviest karantīnu ne slimnīcā, ne pansionātā.
Novembrī kopumā slimnīcā ārstējušies 443 pacienti un pasaulē nācis 51 jaunpiedzimušais – 19 meitenes un 32 zēni. Savukārt Uzņemšanas nodaļā vērsušies 1039 pacienti.
“Vēlos atgādināt, ka slimnīcas Uzņemšanas nodaļa nav poliklīnika plānveida pacientiem, kā, iespējams, daži domā. Tā nav tikai Ogres rajona slimnīcas, bet faktiski visu slimnīcu problēma – cilvēki nevēršas ne pie ģimenes ārstiem, ne speciālistiem, bet, tiklīdz radusies kāda problēma, uzreiz dodas uz slimnīcas Uzņemšanas nodaļu un ir neapmierināti, ka ilgi jāgaida. Vēlreiz vēlos uzsvērt – Uzņemšanas nodaļā pirmām kārtām palīdzība tiek sniegta akūtos, neatliekamos gadījumos,” skaidro D. Širovs, piebilstot, ka slimnieki tiek prioritizēti pēc traumas smaguma. Smagākajos gadījumos pacientu lielākoties atved Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, visbiežāk šie pacienti ir guloši un nepieciešams laiks viņu izmeklēšanai un ievietošanai slimnīcas nodaļās. Līdz ar to pacientiem, kuru problēma nav tik akūta, nākas gaidīt rindā.
Stāstot par citām aktualitātēm, D. Širovs informē, ka aizvadītajā nedēļā slimnīcā viesojušies Veselības inspekcijas (VI) pārstāvji, kuri šeit ieradušies pēc slimnīcas iniciatīvas. “Mūsu mērķis ir paaugstināt darba kvalitāti. Ir daudz izmaiņu likumdošanā, un es jau augustā piezvanīju Veselības inspekcijas vadītājai un uzaicināju apmeklēt Ogres rajona slimnīcu ar izglītojošu lekciju. Aizvadītajā nedēļā viņi arī ieradās. Pusotras stundas garās saistošās lekcijās VI pārstāvji pastāstīja darbiniekiem par jaunāko likumdošanā, par dažādās Latvijas slimnīcās pieļautajām kļūdām. Šī pieredze bija ļoti vērtīga,” skaidro D. Širovs.