Slimnīcā esošajiem pacientiem regulāri tiek veikti testēti, lai kontrolētu Covid-19 infekcijas izplatīšanos. Pagājušajā nedēļā nevienam no stacionāra pacientiem Covid-19 infekcija netika konstatēta. Arī slimnīcas personāla vidū saslimstība ar Covid-19 mazinājusies. No visiem 450 darbiniekiem, tikai viens darbinieks atrodas darba nespējā ar konstatētu Covid-19 infekciju.
Dainis Širovs norāda, ka paralēli pamatfunkciju veikšanai, slimnīcā tiek nodrošināts arī vakcinācijas process. Pagājušajā nedēļā pirmo vakcīnu pret Covid -19 saņēmuši 20 iedzīvotāji, savukārt nostiprinošo vakcīnas devu 35 iedzīvotāji. Šonedēļ plānots vakcinēt vēl 60 personas.
Pirmreizējās, kā arī nostiprinošās vakcīnas 2. vai 3. devas saņemšanai iespējams pieteikties vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989, kā arī pie sava ģimenes ārsta.
Ogres rajona slimnīcā turpina novērot jaundzimušo skaita pieaugumu. Pagājušajā nedēļā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 10 mazuļi, vedinot uz domu, ka jau decembra vidū šogad dzimušo bērnu skaits varētu sasniegt 500.