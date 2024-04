Ogres rajona slimnīcā viesojas delegācijas no Ukrainas (foto)

Viesus uzrunāja Ogres rajona slimnīcas vadītājus Dainis Širovs, kurš uzsvēra, ka slimnīcas kolektīvs regulāri seko līdzi notikumiem Ukrainā un iespēju robežās to atbalsta – uz karadarbības zonām vairākkārt ir nosūtīti medikamenti, medicīnas iekārtas, ziedots karavīriem nepieciešamais ekipējums, transportlīdzekļi. Šobrīd Ogres rajona slimnīcā strādā 18 ārsti no Ukrainas.

Ogres rajona slimnīcai par Ukrainai sniegto palīdzību pateicās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Viņš arī atzīmēja, ka šobrīd visiem ir grūti, jo ukraiņi ir noguruši no kara un mēs - no palīdzības. “Notikumi Ukrainā vairs nav mūsu masu mediju pirmajās lapās. To, ka Ukrainā iet bojā cilvēki, mēs pieņemam pašu par sevi saprotamu. Taču tieši uz to agresoru darbība balstās. Mums jāatceras, ka, tikai palīdzot viens otram, mēs varam izdzīvot. Ja mēs padosimies un Ukraina zaudēs, Krievija uzbruks nākamajai valstij, tāpēc mums jādara viss, lai tas nenotiktu.”

Ogres rajona slimnīcas darbiniekus ar situāciju Ukrainā iepazīstināja Čerņihivas rajona slimnīcas vadītājs Andrejs Mihailovičs Ždenko, kurš uzsvēra, ka jābūt gatavam it visam. Arī viņi sākumā neticēja, ka mūsdienu laikā var notikt šāda veida karadarbība.

Čerņihiva - viena no skaistākajām pilsētām Ukrainā ar 300 000 iedzīvotājiem un senu vēsturi - bija pirmā, kurai uzbruka Krievijas bruņotie spēki. “Kad 2022.gada 24.februārī plkst.4.00 tika sākti pirmie uzbrukumi pilsētai, mēs sapratām, ka esam sākuši dzīvot citā pasaulē. Pusotru mēnesi pilsēta atradās izolācijā. Darbinieki slimnīcā strādāja bez gaismas, ūdens un siltumapgādes. Slimnīcā vienlaicīgi darbojās 24 operāciju galdi, vidēji atradās 250 pacienti, strādāja 350 darbinieki, uzturējās 300 civiliedzīvotāji, pagrabā bija ierīkots arī bērnudārzs. Šajā situācijā mēs sapratām, kas ir mūsu draugi un gatavi sniegt palīdzīgu roku grūtā brīdi, jo tikai ar citu sniegto palīdzību mēs spējām izturēt šīs kara šausmas un noturēt pilsētu.”

Viņš uzsvēra, ka medicīnas jomā karadarbības situācijā svarīga ir organizētība, operatīva rīcība, medikamentu un dažādu medicīnisko materiālu rezerves, kā arī saliedēts kolektīvs, kurš, neskatoties ne uz ko, ir gatavs turpināt darbu un sniegt medicīnisko palīdzību. A.M.Ždenko vairākkārt sirsnīgi pateicās Ogres novada pašvaldībai, īpaši E.Helmanim, kurš viens no pirmajiem ieradās Čerņihivā un atveda humānās palīdzības sūtījumu ar Ukrainas iedzīvotājiem un aizstāvjiem nepieciešamajām lietām. A.M.Ždenko novēlēja, lai neviens nekad nepiedzīvotu šādas kara šausmas.

Par sniegto palīdzību Ogres novada pašvaldībai pateicās arī Ukrainas Popasnas rajona militāri civilās administrācijas priekšsēdētājs Sergejs Šakuns. Viņš uzsvēra, ka šobrīd ļoti svarīga ir arī psiholoģiskā palīdzība. “Karš Ukrainā jau norisinās pusotru gadu. Kad tik ilgi esi bijis karadarbības laukā, ir ļoti grūti atgriezties civilajā pasaulē gan karavīriem, gan arī iedzīvotājiem.”

Pēc tikšanās Ukrainas pārstāvji iepazinās arī ar Ogres rajona slimnīcas Rehabilitācijas nodaļu, slimnīcā sniegtajiem pakalpojumiem un pieredzi medicīniskās palīdzības sniegšanā.