SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka aizvadītajā nedēļā slimnīcas Uzņemšanas nodaļā paši vērsušies 297 pacienti jeb 42 cilvēki dienā. Pamatā palīdzība bijusi nepieciešama pacientiem ar dažādām saaukstēšanās slimībām, vīrusu infekcijām, sirds problēmām, nelieliem virspusējiem apsaldējumiem. Priecē, ka pieaudzis dzemdību skaits – aizvadītajā nedēļā slimnīcas Dzemdību nodaļā sagaidīti 15 mazuļi.
Stāstot par citām aktualitātē, D. Širovs skaidro, ka šoziem īpaši var novērtēt atdevi no slimnīcā veiktajiem siltināšanas darbiem – ietaupās gan kurināmais, kura patēriņš ir identisks tam, kāds bija pērn, siltajā ziemā, gan arī slimnīcas telpās ir mājīgi silts pat vislielākajā salā. Nākamgad plānots nosiltināt arī ēku, kur atrodas magnētiskā rezonanse, aptieka un ģimenes ārstu prakses.
Slimnīcas valdes priekšsēdētājs piebilst, ka 6. februārī notikusi arī plānotā tikšanās ar veselības ministru Hosamu Abu Meri, lai pārrunātu 2026. gadā plānotā finansējuma jautājumus, ārstniecības pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī slimnīcas attīstību slimnīcu tīkla pārskatīšanas kontekstā. Ar veselības ministru tikās slimnīcas valde, kā arī slimnīcas kapitāldaļu turētājs, Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis. OVV jau rakstīja, ka Ogres rajona slimnīcai šogad vairāk nekā par pusmiljonu eiro samazināts stacionāra finansējums, un tas nozīmē, ka ikvienu šeit nonākušo pacientu šogad jācenšas ārstēt par 146 eiro lētāk nekā pērn.
D. Širovs tikšanos ar veselības ministru vērtē kā konstruktīvu: “Arī slimnīca pēta, kur būtu iespējams ietaupīt, taču būtu skumji, ja pacientus nāktos ārstēt ar lētākām zālēm, izmantot lētākus materiālus. Mēs ceram, ka risinājums tomēr tiks raksts. Vismaz ministrs solīja to rast. Gaidīsim atbildi no Nacionālā veselības dienesta par to, kādi būs viņu piedāvājumi turpmākajam, bet šobrīd strādājam, kā ierasts.”