Veselības ministrijas pārstāvji apstiprināja informāciju, ko 4. septembrī tikšanās laikā jau sniedza arī Veselības ministrs Hosams Abu Meri, – saskaņā ar jaunu slimnīcu tīkla modeli Ogres rajona slimnīca arī turpmāk sniegs visus neatliekamos medicīniskās palīdzības pakalpojumus līdzšinējos profilos unnākotnē iegūs reģionālās slimnīcas statusu.
Veselības ministrijas pārstāvji pauda neizpratni, iepazīstoties ar Ogres novada domes komiteju un domes sēdes ierakstiem, kur Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre, Ogres novada pašvaldības deputāte Dace Kļaviņa publiski pauda neapmierinātību ar Ogres rajona slimnīcas darbu, apsūdzot to nesaimnieciskā rīcībā, neatbilstībā profilam un līmenim, kā arī nekvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā.
“Pašvaldība pozitīvi vērtē ministrijas skaidrojumu, ka deputātes paustais nav ministrijas viedoklis. Tāpat mēs novērtējam ministrijas izteikto nožēlu par nepamatotiem apvainojumiem iestādes virzienā un atzinību slimnīcas darba kvalitātei. Augstu vērtējam arī ministrijas izrādīto sapratni par radušos situāciju un gatavību sadarboties, lai turpmāk stiprinātu savstarpējo komunikāciju un atbalstu veselības aprūpes jomā”, pēc vizītes pauda Pēteris Špakovskis.
Tikšanās laikā, pamatojoties uz slimnīcas darbinieku kolektīvo vēstuli, Ogres rajona slimnīcas pārstāvji atkārtoti izteica dziļu nosodījumu par Daces Kļaviņas publiski paustajiem nepatiesajiem apgalvojumiem par Ogres rajona slimnīcas darbību un lūdza Veselības ministriju iepazīstināt D. Kļaviņu ar veselības aprūpes sistēmu valstī un Ogres novadā.
Papildus informācijai
Ogres rajona slimnīca, neskatoties uz ārstniecības personāla cilvēkresursu trūkumu valstī un zemajiem tarifiem par valsts sniegtajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem, nodrošina visus tai uzticētos profilus 24/7 režīmā, ar plašām diagnostikas iespējām un lielāko ambulatoro pakalpojumu piedāvājumu novadā, nodrošinot gan primārās veselības aprūpes, gan ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Pēdējos 20 gadus tā strādā ar peļņu, ko iegulda slimnīcas attīstībā un cilvēkresursos.
Regulāri veiktajās pacientu apmierinātības aptaujās pacienti izsaka pateicību un augstu novērtē slimnīcas sniegtos pakalpojumus.
Slimnīca ir piesaistījusi vairāk nekā 20 ārstus – rezidentus, un katru gadu slimnīcā darbu uzsāk 3–4 sertificēti jaunās paaudzes ārsti. Visas ārstniecības personas uztur savu profesionālo kvalifikāciju un ik dienas rūpējas par mūsu novada un arī citu novadu iedzīvotājiem, kuri izvēlas Ogres rajona slimnīcas pakalpojumus. Tāpat slimnīca bez ārējās finanšu palīdzības par saviem resursiem ir izbūvējusi jaunu ārstniecības korpusu, veikusi energoefektivitātes pasākumus, izbūvējusi jaunu dzemdību korpusu, paplašinājusi primārās veselības aprūpes un intensīvās terapijas telpas, iegādājusies modernas tehnoloģijas, tai skaitā magnētiskās rezonanses iekārtu.
Slimnīcas valdes priekšsēdētājs un galvenais ārsts, sertificēts ķirurgs un traumatologs-ortopēds Dainis Širovs slimnīcu sekmīgi vada jau 26 gadus, ir saņēmis Veselības ministrijas Atzinības rakstu un ir viens no profesionālākajiem veselības aprūpes organizatoriem valstī.