Trešdiena, 11. marts, 2026 15:00

Ogres rajona slimnīcas ambulatorajā nodaļā mainīta kārtība par maksas pakalpojumu norēķiniem

Ogres rajona slimnīca/OgreNet
Ogres rajona slimnīca informē, ka slimnīcas ambulatorajā nodaļā no 2026. gada 1. marta maksas veselības aprūpes pakalpojumiem tiek piemērota priekšapmaksa.

Priekšapmaksa tiek piemērota

Priekšapmaksa ir nepieciešama, lai rezervētu vizītes laiku šādiem maksas pakalpojumiem:

  • ārstu/speciālistu konsultācijām;

  • diagnostiskajiem izmeklējumiem.

Klātienē vizītes dienā apmaksā

  • nodarbības un masāžas;

  • papildu manipulācijas izmeklējuma/konsultācijas laikā (piem., kontrastviela, biopsija u.c.).

Norēķinu un vizītes atcelšanas/pārcelšanas noteikumi

  • Priekšapmaksa jāveic ne vēlāk kā 48 stundas pirms vizītes.

  • Vizīti iespējams bez maksas atcelt vai pārcelt, ja reģistratūra tiek informēta ne mazāk kā 24 stundas iepriekš.

Kontakti

Ambulatorā nodaļa:
Tālr.: 22307203 (centrāle)
E-pasts: 

Rehabilitācijas nodaļa:
Tālr.: 20388403
E-pasts: 

