Priekšapmaksa tiek piemērota
Priekšapmaksa ir nepieciešama, lai rezervētu vizītes laiku šādiem maksas pakalpojumiem:
-
ārstu/speciālistu konsultācijām;
-
diagnostiskajiem izmeklējumiem.
Klātienē vizītes dienā apmaksā
-
nodarbības un masāžas;
-
papildu manipulācijas izmeklējuma/konsultācijas laikā (piem., kontrastviela, biopsija u.c.).
Norēķinu un vizītes atcelšanas/pārcelšanas noteikumi
-
Priekšapmaksa jāveic ne vēlāk kā 48 stundas pirms vizītes.
-
Vizīti iespējams bez maksas atcelt vai pārcelt, ja reģistratūra tiek informēta ne mazāk kā 24 stundas iepriekš.
Kontakti
Ambulatorā nodaļa:
Tālr.: 22307203 (centrāle)
E-pasts: