Ogres rajona slimnīcas Rehabilitācijas nodaļa atsāk darbu

Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcā stacionēti 97 pacienti, bet ambulatorā palīdzība sniegta 164 pacientiem, kas vidēji ir 23 pacienti dienā, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Pacientiem, kuri nevar uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, tests tiek veikts slimnīcas Uzņemšanas nodaļā.
Turpinās iedzīvotāju vakcinācija- pagājušajā nedēļā vakcinēti 259 iedzīvotāji, no tiem pirmo vakcīnu saņēmuši 195, bet otro 164 cilvēki. Šonedēļ plānots veikt 235 vakcinācijas.


No šodienas darbu, pēc divu nedēļu atvaļinājuma, atsāk slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas speciālisti. Rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi ir ļoti pieprasīti, rindā jāgaida apmēram pusotru mēnesi, skaidro D.Širovs.


Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā dzimuši 13 mazuļi. Slimnīcas Dzemdību nodaļā atkal priecīgs notikums- pagājušajā trešdienā  pasaulē nākuši pat 6 bērni- 3 puikas un 3 meitenes!

