Hemodialīze ir hroniskas nieru slimības ārstēšanas metode, izmantojot speciālas hemodialīzes mašīnas un filtrus jeb "mākslīgo nieri", lai attīrītu pacienta asinis ārpus viņa ķermeņa.
Ogres rajona slimnīca ir izveidojusi jaunas telpas un iegādājusies četras mākslīgās nieres iekārtas. Pacientus pieņem un nodaļas darbu organizē sertificēta nefroloģe Baiba Vernere. Nodaļā ikdienā pakalpojumu sniegs sertificētas, speciāli darbam ar hemodialīzes metodi apmācītas medicīnas māsas. Nodaļas darba laiki tiks pielāgoti pacientu vajadzībām.
Atverot Ogres hemodialīzes centru, Ogres novada pacientiem nebūs jāmēro ceļš uz blakus novadiem vai Rīgu, lai saņemtu viņu dzīvībai nozīmīgi veselības aprūpes pakalpojumu, piebilda Širovs.