Ceturtdiena, 09.10.2025 23:46
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:46
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 27. aprīlis, 2022 09:03

Ogres slimnīcā atklās hemodialīzes centru

Leta
Ogres slimnīcā atklās hemodialīzes centru
"Gribu ikvienam novēlēt ieklausīties tajā, ko saka ārsti, un nenodarboties ar pašārstēšanos," saka SIA "Ogres rajona slimnīca" nefroloģe Baiba Vernere. Foto no Ogres slimnīcas arhīva
Trešdiena, 27. aprīlis, 2022 09:03

Ogres slimnīcā atklās hemodialīzes centru

Leta

Šodien darbu sāk SIA "Ogres rajona slimnīca" jaunizveidotā struktūrvienība Ogres hemodialīzes centrs, kas turpmāk nodrošinās pacientiem hroniskās hemodialīzes pakalpojumu, informēja slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Hemodialīze ir hroniskas nieru slimības ārstēšanas metode, izmantojot speciālas hemodialīzes mašīnas un filtrus jeb "mākslīgo nieri", lai attīrītu pacienta asinis ārpus viņa ķermeņa.

Ogres rajona slimnīca ir izveidojusi jaunas telpas un iegādājusies četras mākslīgās nieres iekārtas. Pacientus pieņem un nodaļas darbu organizē sertificēta nefroloģe Baiba Vernere. Nodaļā ikdienā pakalpojumu sniegs sertificētas, speciāli darbam ar hemodialīzes metodi apmācītas medicīnas māsas. Nodaļas darba laiki tiks pielāgoti pacientu vajadzībām.

Atverot Ogres hemodialīzes centru, Ogres novada pacientiem nebūs jāmēro ceļš uz blakus novadiem vai Rīgu, lai saņemtu viņu dzīvībai nozīmīgi veselības aprūpes pakalpojumu, piebilda Širovs.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?