Ogres slimnīcā bērniņu dzimst vairāk

Laikā, kad valstī kopumā ar katru gadu dzimstība samazinās teju par 20 procentiem, Ogres slimnīcas vadība jūtas gandarīta – jaunās māmiņas ir novērtējušas šeit sniegtā pakalpojuma kvalitāti, un pērn slimnīcas Dzemdību nodaļā piedzimis vairāk mazuļu nekā gadu iepriekš – 537 bērniņi. Arī šis gads sācies ražīgi – pirmajā janvāra nedēļā sagaidīti deviņi mazuļi. Pati pirmā 2. janvārī atsteidzās meitenīte Odrija. SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs cer, ka līdz ar jaunā Dzemdību nodaļas korpusa atklāšanu, kas paredzēta šā gada pirmajā pusē, Ogres slimnīcā dzimušo bērniņu skaits vēl vairāk pieaugs.

Kopumā pērn Ogres rajona slimnīcā stacionēti 5715 un Uzņemšanas nodaļā pēc ambulatorās palīdzības vērsušies 12 360 pacientu.

Savukārt šā gada pirmajā nedēļā slimnīcā stacionēti 109 pacienti un ambulatorā palīdzība sniegta 216 jeb vidēji 31 pacientam dienā. Daudz darba bijis arī pediatram – ambulatori skatīti 11 bērniņi.

Janvāra pirmajā nedēļā sals vēl nebija iestājies un pacienti ar apsaldējumiem nav uzņemti, taču daudzi guvuši traumas – sasitumus, mežģījumus un lūzumus, krītot uz slidenām ietvēm vai baudot ziemas priekus.

Jautāts par šā gada prioritātēm Ogres rajona slimnīcas darbā, D. Širovs teica, ka pirmām kārtām saglabāt stacionāro apjomu tādu pašu kā pērn. Otra prioritāte ir stiprināt kadrus, īpaši pievēršot uzmanību traumatoloģijas nozarei, cenšoties piesaistīt jaunus rezidentus, jo iedzīvotāju vajadzība pēc šā pakalpojuma ir ļoti liela.

«Vēl viena no prioritātēm ir atklāt jauno Dzemdību nodaļu. Prioritāte ir arī hemodialīzes jeb mākslīgās nieres pakalpojums, pēc kura ir ļoti liels pieprasījums. Lai šo pakalpojumu nodrošinātu visiem, kam tas nepieciešams, strādājam pat sestdienās. Gada nogalē papildus esošajām četrām hemodialīzes iekārtām esam iegādājušies jaunas iekārtas, jo šā pakalpojuma sniegšanā nevar būt pārtraukumu, ja gadījumā kāda iekārta iziet no ierindas. Sakarā ar telpu trūkumu šo nodaļu bijām izvietojuši saimnieciskajā korpusā, bet tuvāko četru mēnešu laikā pārcelsim uz slimnīcu. Nāksies pielāgot iekārtas, aprīkot telpas, lai šo pakalpojumu varētu sniegt arī pacientiem, kuri atrodas intensīvajā terapijā un kuriem šis pakalpojums nepieciešams,» skaidro D. Širovs. Slimnīcas valdes priekšsēdētājs piebilst, ka ir pagājuši 12 gadi, kopš atklāts jaunais Ogres slimnīcas korpuss, un telpas ir diezgan nogurušas, tāpēc plānots pa vienai palātai vien tās atsvaidzināt un modernizēt. «Esam plānojuši uzlabot arī vides pieejamību mūsu pacientiem – meklēsim risinājumus, kādā veidā varam uzlabot pieejamību Uzņemšanas un Ambulatorajai nodaļai. Ja vēsajā laikā apledo visi kalniņi, ir grūti tos perfekti notīrīt un nokaisīt, tāpēc domāsim par, piemēram, slēgta celiņa ar jumtiņu izbūvi. Plānots arī nedaudz modernizēt ieejas mezglu. Raudzīsim arī, kādā virzienā varam paplašināt Uzņemšanas nodaļu, jo pie mums vēršas ļoti daudz pacientu, ne tikai no Ogres novada, bet arī Pierīgas, tāpēc prasītos pēc lielākām telpām,» skaidro D. Širovs.

Janvāra pirmajā nedēļā slimnīcai darba netrūka

DZINTRA DZENE

Šā gada pirmā nedēļa Ogres slimnīcas Uzņemšanas nodaļai iesākās visnotaļ spraigi, sniedzot palīdzību gan slideno ielu, gan ziemas prieku baudīšanas upuriem un, kā jau ierasts, – arī alkohola cienītājiem.

Aizvadītās nedēļas nogalē 1956. gadā un 1968. gadā dzimušas sievietes krītot salauzušas rokas. Līdzīgi klājies arī 1979. gadā dzimušam vīrietim, kurš paslīdēja, krita un salauza rokas spieķa kaulu, bet 1961. gadā dzimis vīrietis paslīdējis un sastiepis plaukstas locītavu. Saslīdējis arī 2005. gadā dzimis jaunietis un sastiepis kreiso celi. 1967. gadā dzimis vīrietis paslīdējis un guvis šujamu sistu brūci celī.

Slimnīcā pēc ceļu satiksmes negadījuma, kas noticis, saslīdot mašīnai, nogādāta 1948. gadā dzimusi sieviete ar sasistām ribām. Persona bija lietojusi drošības jostu, kas, iespējams, ļāva izvairīties no lielākām traumām. Savukārt no Lielvārdes Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests slimnīcā nogādāja 2002. gadā dzimušu sievieti, kurai konstatēts 3,02 promiles stiprs alkohola reibums. Jaunietei galvu pārsitusi māsīca. Cietušajai konstatēta vaļēja brūce galvā, taču viņa, izlamājusi personālu rupjiem vārdiem, devās no slimnīcas projām, nesaņēmusi medicīnisko palīdzību. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests slimnīcā nogādāja arī 1962. gadā dzimušu vīrieti, kurš Ikšķilē bija gulējis uz ielas un klepojis. Vīrietim konstatēts 3,18 promiļu stiprs alkohola reibums. Par laimi, apsaldējumus viņš nebija guvis. Mediķi vīrieti apskatīja, sasildīja un deva atļauju ievietošanai atskurbtuvē.



2014. gadā dzimusi meitene guvusi vaļēju brūci, šļūcot pa kalnu uz ceļgaliem – sasitusi un sagriezusi celi tā, ka bijis pat jāšuj. 2002. gadā dzimis vīrietis slēpojot samežģījis ceļgalu, bet 2011. gadā dzimis zēns samežģījis pēdu. Savukārt 1982. gadā dzimusi sieviete braukusi ar ragaviņām un salauzusi labo atslēgas kaulu, bet 1984. gadā dzimusi sieviete ar piepūšamo riņķi šļūkusi pa kalniņu un sastiepusi pēdu.

Slimnīcā nogādāti arī saslimušie ar klepu, spondilozi, sāpēm sānā, akūtu gastrītu, kakla iekaisumu, sirds mazspēju, auss iekaisumu.