Baibas Verneres dzimtā puse ir Gulbenes novads, bet 16 gadi aizvadīti Rīgā, kur ārste beigusi Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultāti, iegūstot ārsta kvalifikāciju. Pēc tam trīs gadus zināšanas papildinājusi RSU rezidentūrā internajā medicīnā un divus gadus rezidentūrā nefroloģijā, 2015.gadā iegūstot arī nefrologa sertifikātu. Nefrologs ir internās medicīnas speciālists, kurš ārstē nieru saslimšanas.
Ogres slimnīcā veido hemodialīzes centru
B.Vernere vēl rezidentūras laikā uzsāka darbu Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centrā, kur nostrādāja piecus gadus, tad gadu atgriezās dzimtajā pusē, bet tagad par savām mājām sauc Ogri. Likumsakarīga ir arī izvēle strādāt Ogres rajona slimnīcā. Lai arī šeit nostrādāts vēl pavisam neilgs laiks, daktere atzīst, ka Ogres slimnīcā ir gan atsaucīga vadība, gan kolēģi – kā ārsti, tā māsiņas.
"Ogri nedaudz biju iepazinusi jau iepriekš un man šeit ļoti patīk. Tā ir pilsēta ar savu auru. Sava aura ir arī Ogres slimnīcai. Pārceļoties uz Ogri, man nebija nepieciešams miteklis, tāpēc es ļoti atzinīgi vērtēju Ogres slimnīcas vadības rūpes par jaunajiem ārstiem, nodrošinot viņus ne vien ar darbu, bet arī piedāvājot dzīves vietu. Ne jau visur ir šāda iespēja," saka B.Vernere. "Šobrīd lielākais darbs ir Ogres slimnīcā atvērt hemodialīzes centru, lai varētu aprūpēt pacientus ar hronisku hemodialīzi. Domāju, cilvēki Ogres apkārtnē to novērtēs, jo šobrīd Ogrei tuvākie hemodialīzes centri ir Rīgā vai Aizkrauklē. Tie, kam šis pakalpojums nepieciešams, labi zina, ko nozīmē trīs reizes nedēļā mērot ceļu līdz Rīgai, lai saņemtu hemodialīzi. Domājot par saviem pacientiem, Ogres slimnīcā iegādāta hemodialīzes iekārta jeb mākslīgā niere. Lai varētu sākt sniegt šo pakalpojumu, nepieciešams apmācīt medicīnas māsas, un tiklīdz darbs ar hemodialīzes iekārtu būs apgūts, sāksim piedāvāt šo pakalpojumu, stāsta B.Vernere, kura RSU kādu laiku strādājusi tieši hemodialīzes nodaļā.
Arī Ogres slimnīcā nefrologa konsultācija ir valsts apmaksāta
"Man kā ārstam ir pietiekama pieredze ārstēt šos pacientus un norīkot atbilstošu terapiju. Nefrologa konsultācijas ir valsts apmaksātas, un tagad par valsts kvotām tās pieejamas arī Ogres slimnīcā. Arī visi medikamenti, ko pacienti saņem, ir valsts apmaksāti, taču, varēs saņemt arī maksas konsultāciju, ja pacientam kādu iemeslu dēļ nebūs ģimenes ārsta nosūtījuma, bet viņš uzskatīs, ka nepieciešama nefrologa konsultācija. Tomēr, kā jau minēju, pamatā tas ir darbs ar pacientiem, kuriem pēc ģimenes ārsta ieskata nepieciešama nefrologa konsultācija," skaidro B.Vernere.
Jautāta, kad pacientam nepieciešams doties pie nefrologa, ārste stāsta, ka nieru saslimšanas var iedalīt divās lielās daļās. Viena daļa – tās ir ļoti specifiskas saslimšanas tieši nierēs un visbiežāk sākuma stadijā nekādu specifisku simptomu nav, bet to, vai nepieciešama nefrologa konsultācija, iespējams noskaidrot, veicot izmeklējumus, piemēram, nododot urīna analīzi. Ģimenes ārsts ir tas, kurš pamana novirzes no normas un izsniedz pacientam norīkojumu pie nefrologa. Otra liela sadaļa ir pacienti, kuriem nieru saslimšanas attīstās dēļ citām saslimšanām.
Biežāk tie ir cilvēki, kuri slimo ar arteriālu hipertensiju, cukura diabētu, dažādām sistēmslimībām, arī personas, kurs ilgstoši lieto dažādus medikamentus, kas var ietekmēt nieru darbību, piemēram, pretsāpju līdzekļus. "Nieru slimību, kā arī citu nopietnu saslimšanu gadījumā aptiekā nopirktie uztura bagātinātāji situāciju neatrisinās, tāpēc būtu jāvēršas pie speciālista. Nieru ārstēšana ir gana specifiska. «Zelta standarts», kad var runāt par nieru saslimšanu, ir izmaiņas urīna analīzē – gan olbaltums urīnā, gan asins šūnas. Otrs ir mērīt nieru funkciju glomerācijas filtrācijas ātrumu, kas redzams asins analīzēs, un trešais ir klīniskie simptomi – asinsspiediens un tūskas, kas varētu likt aizdomāties par saslimšanu ar nierēm. Savukārt ultrasonoskopija parāda, vai nav kādi veidojumi, cistas, audzēji," skaidro ārste, piebilstot, ka pacientiem, dodoties uz pirmo vizīti, lai saruna būtu konstruktīva, nepieciešami pēdējā laikā veikto analīžu rezultāti, kur būtu arī nieru funkcijas rādītāji, vēl nepieciešama urīna analīze un, ja iespējams, ultrasonoskopijas izmeklējums, kā arī regulāri lietoto medikamentu saraksts, jo ir medikamenti, ko nedrīkst lietot ar nieru saslimšanu. Ir ļoti daudz medikamentu, kas izdalās tieši caur nierēm un, iespējams, tie ir jāpielāgo.
Kopā ar nefrologu rod pacientam piemērotāko ārstēšanas metodi
"Tas nav tā, ka pacients atnāk pie nefrologa un pasaka – man vajag dialīzi. To var izlemt tikai un vienīgi nefrologs sadarbībā ar citiem speciālistiem. Ja mieru mazspēja progresē, pacients atrodas pirmsdialīzes programmā. Tas nozīmē, ka viņš regulāri, vismaz reizi trijos mēnešos, nāk uz konsultāciju pie nefrologa, saņem medikamentus, kas iekļauti valsts programmā. Ja diemžēl saslimšana turpina progresēt, pacientu gatavo nieru aizstājterapijai jeb mākslīgajai nierei. Katram pacientam ārsts izvēlas piemērotāko no Latvijā pieejamajām trim nieru aizstājterapijām. Viena iespēja ir nieres transplantācija, ja to ļauj veikt pacienta veselības stāvoklis. Otra iespēja ir hemodialīze, kas notiek hemodialīžu centros un ko tagad varēsim piedāvāt arī Ogres slimnīcā – pacientam izveido speciālu pieeju asinsvadā, caur kuru pieslēdzas pie mākslīgās nieres. Standartā viņš trīs reizes nedēļā dodas uz hemodialīzes centru, lai pieslēgtos pie mākslīgās nieres. Tas aizņem aptuveni trīs – četras stundas, kad šis aparāts veic nieru funkciju – attīra organismu. Mākslīgā niere būs nepieciešama visu mūžu. Ne vienmēr pacienti paši var izbraukāt uz dialīzi, it īpaši sarežģīti, ja šis pakalpojums nav pieejams dzīvesvietas tuvumā.Domāju, daudzi būs iepriecināti par iespēju hemodialīzi saņemt Ogres slimnīcā," saka D.Vernere, piebilstot, ka trešais veids ir peritoneālā dialīze, kas arī ir ļoti plaši izplatīta metode. "Tā ir mājas dialīze, kad pacientam ievieto vēderā trubiņu un vēderplēve veic viņa nieres funkciju – caur šo trubiņu tiek ievadīts un izvadīts šķidrums, ko pacients mājās var darīt pats. Nefrologs ir ārsts, kurš tad kopā ar pacientu izvērtē, kas no iepriekš minētajām trim metodēm viņam ir vispiemērotākais. Tas, protams, nav vienas vizītes laikā izlemjams. Ja ir jautājumi, ar ko pati netieku galā, tad man ir labi kolēģi lielajās Rīgas slimnīcās, un, ja nepieciešams kāds papildus izmeklējums, ko nevaru šeit veikt, tad pacienti arī tālāk nonāks drošās rokās," skaidro B.Vernere.
Klausīt ārstu un nenodarboties ar pašārstēšanos
Nefrologa pacienti nav tikai gados veci ļaudis. Šī speciālista palīdzība var bū nepieciešama arī jauniem cilvēkiem. "Gribu ikvienam novēlēt ieklausīties tajā, ko saka ārsti, un nenodarboties ar pašārstēšanos. Ja patiesi ir kādas saslimšanas un sūdzības, nav nekā labāka kā savlaikus konstatēt šo saslimšanu, lai tālāk varētu runāt par dzīvildzi un dzīves kvalitāti," saka B.Vernere.
Pieteikties vizītei pie nefroloģes Baibas Verneres var, zvanot Ogres slimnīcas ambulatorās nodaļas reģistratūrai uz tālruni: 22307203, izmantojot e – pierakstu: , vai piesakot vizīti Ogres slimnīcas mājaslapā sadaļā Pieteikties vizītei.
Dzintra Dzene, Ogres vēstis visiem (OVV)