Kā vispārējais ķirurgs un ķirurgs – proktologs viņš turpmāk divas reizes mēnesī pacientus pieņems arī ambulatori.
Viktors Borošenko ir specializējies vispārējā un onkoloģiskajā vēdera dobuma orgānu ķirurģijā, diagnostikā un ārstēšanā. Konsultē par kuņģa un zarnu trakta, aizkuņģa dziedzera, žultspūšļa (žultsakmeņi, polipi), vairogdziedzera un mīksto audu slimībām, diagnostiku un ārstēšanu. Veic visu veidu ādas un mīksto audu veidojumu diagnostisko biopsiju un ķirurģisko ārstēšanu, strutainu procesu gadījumos – incīzijas.
Pieredzi guvis kā Austrumos, tā Rietumos
V.Borošenko par ķirurgu joprojām strādā arī VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca". Jautāts, vai spēj saskaitīt, cik savā darba praksē veicis operācijas, viņš smaidot teic, ka tās vairs neskaita, bet noteikti operāciju ir vairāki tūkstoši, un tagad savu bagātīgo darba pieredzi viņš nodod studentiem Rīgas Stradiņa universitātē. V.Borošenko regulāri piedalījies arī starptautiskos ķirurgu kongresos un forumos, tostarp ASV un Austrijas KORNELL savstarpējās sadarbības semināros, stažējies Dienvidķīnas Guandžou Medicīnas universitātē, vairākkārt stažējies klīnikās Vācijā laparoskopiskajā un mazinvazīvajā ķirurģijā.
Jautāts, ka radās interese par medicīnu, ārsts stāsta, ka jau vidusskolā zinājis – viņš būs ķirurgs. Iespējams, šo izvēli ietekmējis tas, ka arī Viktora vecāki bija mediķi.
1994.gadā Latvijas Medicīnas akadēmijā iegūts ārsta grāds, 2000.gadā Rīgas Stradiņa universitātē pabeigta rezidentūra ķirurģijā.
V.Borošenko ir Eiropas Onkologu asociācijas biedrs, Amerikas Klīniskās Onkoloģijas biedrības biedrs, Latvijas Ķirurgu asociācijas biedrs un Latvijas Onkologu asociācijas biedrs. Viņam ir gana liela pieredze gan ar onkoloģiskiem, gan neonkoloģiskiem pacientiem.
Ir svarīga sadarbība starp ārstu un pacientu
"Manuprāt, medicīna ir viena no interesantākajām zinātnes jomām, kas palīdz organismam atveseļoties. Svarīga ir sadarbībai starp ārstu un pacientu, tad ārstēšana sokas daudz labāk. 30 gadu laikā, kopš esmu medicīnā, daudzās jomās – gan diagnostikā, gan ārstēšanā – gūts ievērojams progress – klāt nākušās jaunas izmeklēšanas metodes, ir iespēja veikt arī laparoskopiskas operācijas. Daudzos gadījumos pacientam palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti var ambulatori, nemaz neiestājoties slimnīcā, protams, ir nepieciešams kvalificēts speciālists.
Ogrē ir ļoti laba slimnīca, kolektīvs un darba organizācija. Slimnīcas vadība patiesi rūpējas par Ogres novada iedzīvotājiem, cenšoties piesaistīt aizvien jaunus speciālistus, un uzrunāja arī mani, piedāvājot šeit strādāt. Neatteicos un jau divus mēnešus Ogres slimnīcā dežūrēju kā atbildīgais ķirurgs un pieņemšu arī ambulatori gan kā vispārējais ķirurgs, gan kā ķirurgs – proktologs, jo Ogrē līdz šim nebija pieejams šāds speciālists. Proktos tulkojumā no grieķu valodas nozīmē taisnā zarna, un attiecīgi ārstēju visas ar taisno un resno zarnu saistītās slimības – hemoroīdus, nesaturēšanu, vai gluži pretēji, apgrūtinātu vēdera izeju, tāpat arī ārstēju, ja diagnosticēti audzēji vai polipi. Ko būs iespējams, ārstēsim tepat, Ogres slimnīcā, bet sarežģītās situācijās pacients ārstēšanu varēs turpināt arī galvaspilsētas slimnīcās. Cilvēks saņems pilnvērtīgu konsultāciju ar tālāku ārstēšanas, izmeklēšanas un rīcības plānu. Par savu zarnu veselību nemēdzam plaši runāt ar apkārtējiem, tomēr sūdzību gadījumā nedrīkstam kautrēties – ir noteikti jādodas pie speciālista. Galvenais spert pirmo soli un atnākt uz konsultāciju," saka ķirurgs, piebilstot, ka nav obligāti pirms tam veikt izmeklējumus.
Ārsts noteiks, ir vai nav nepieciešami kādu papildus izmeklējumi
"To, kādi izmeklējumi katrā konkrētajā situācijā nepieciešami, noteiks ārsts, bet, protams, ja tādi nesen veikti, rezultātus vēlams paņemt līdzi. Noteikti nav jābaidās – te nav kā pie stomatologa, kur urbj vai rauj, te neko nevelkam, neplēšam, visa pamatā ir saruna un, ja pacients piekrīt, uzmanīgi veicu apskati, lai būtu iespējami mazāks diskomforts. Biežākais iemesls, kādēļ pacienti vēršas pie proktologa, ir hemoroīdu radītas sūdzības. Tiesa, no hemoroīdiem neviens nav nomiris, bet simptomi – sāpes, kairinājums, asiņošana, izdalījumi – var liecināt par nopietnāku saslimšanu, piemēram, ļaundabīgu audzēju, un pacients pats nespēj to izvērtēt un atšķirt. Kā jau minēju, pēc apskates nepieciešamības gadījumā norīkoju papildus izmeklējumus. Galvenais, lai pacienti cienītu ārsta un citu pacientu laiku – ja ir pierakstījušies, neaizmirstu atnākt uz konsultāciju," saka ārsts.
Pieejamas gan valsts apmaksātas, gan maksas konsultācijas
V.Borošenko sniegs gan valsts apmaksātus, gan maksas pakalpojumus, iespējams izmantot arī veselības apdrošināšanas polisi.
"Konsultēju pieaugušos un bērnus no 16 gadu vecuma, krievu, latviešu vai angļu valodā. Pieņemu kā vīriešus, tā sievietes. Ja pie ginekologa – vīrieša apskates sievietes jau ir pieradušas, tad ar taisnās zarnas vai anālā kanāla problēmām ne katrs var sadūšoties vērsties pie proktologa, jo to uzskata par pārāk intīmu un delikātu lietu. Tā tam nevajadzētu būt, jo vilcināšanās un savlaicīga nevēršanās pie ārsta problēmu var tikai padziļināt.
Latvijas medicīna iet kopsolī ar pārējo pasauli, un, pateicoties tam, varam pacientiem piedāvāt mūsdienīgas izmeklēšanas un ārstēšanas metodes. Man kā ārstam lielākais gandarījums ir tad, ja iespējams ātri noteikt diagnozi, sniegt nepieciešamo palīdzību, lai pacients pēc iespējas ātrāk atveseļotos. Protams, ķirurgs strādā komandā ar māsām, citiem speciālistiem un medicīnas iestādes administrāciju, kas palīdz risināt sadzīviskus jautājumus, un tieši šis komandas darbs palīdz gūt panākumus. Esmu priecīgs strādāt Ogres slimnīcā, kur izveidota brīnišķīga profesionāļu komanda, kas ir slimnīcas vadības nopelns. Arī pati pilsēta ir ļoti zaļa, sakopta un tagad, Ziemassvētku laikā, īpaši skaisti saposta. Jūtams, ka pašvaldības vadība domā par saviem iedzīvotājiem. Pacientiem varu novēlēt tikai vienu – lai viņi ir veseli un laimīgi!" saka ķirurgs – proktologs.
Pieteikties vizītei pie Viktora Borošenko, kas sākotnēji plānotas divas reizes mēnesī otrdienās, no pulksten 14 līdz pulksten 16, var, zvanot Ogres slimnīcas ambulatorās nodaļas reģistratūrai uz tālruni 22307203, izmantojot e – pierakstu , vai piesakot vizīti Ogres slimnīcas mājaslapā sadaļā Pieteikties vizītei.
Informācijai:
Proktologa konsultācija nepieciešama šādu simptomu/slimību gadījumos:
* hemoroidālā slimība /anālās plaisas;
* veidojumi anālās atveres apvidū;
* diskomforts, dedzināšana, sāpes, asiņošana anālās atveres apvidū, saistītas vai nesaistītas ar vēdera izeju;
* bieži aizcietējumi un/vai šķidra vēdera izeja;
* strutaini vai gļotaini izdalījumi;
* asiņošana no taisnās zarnas pēc defekācijas (asins pēdas uz tualetes papīra);
* fēču un gāzu nesaturēšana;
* taisnās zarnas izkrišana;
* perianālā nieze un dermatīts;
* sinus pilonidalis jeb astes kaula epiteliālā eja un tās iekaisums.
Dzintra Dzene, Ogres vēstis visiem (OVV)