Nominācija “Gada ārsts” piešķirta Internās nodaļas internistei Maijai Brīverei, par kuru atzinīgus vārdus izsaka arī daudzi jo daudzi viņas ārstētie pacienti. Nominācijā “Gada māsa” par labāko atzīta Dzemdību – ginekoloģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Ramona Čerņavska, “Gada māsu palīgs” – internās nodaļas sanitāre Inga Neimane, “Gada funkcionālais speciālists” – Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeite Egija Meļakova, “Gada reģistrators/atbalsta speciālists” – ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistratore un Diagnostiskās nodaļas radiologa asistente Līva Tobija. Savukārt par “Gada pansionāta darbinieku” atzīta sociālā aprūpētāja Ilvija Maslova, bet par “Gada saimnieciskā dienesta darbinieku” – Saimniecības nodaļas vadītāja Pārsla Bule. Titulu “Gada ambulatorais ārsts” ieguvusi Ambulatorās nodaļas ķirurģe Natālija Aizena, bet “Gada jaunais ārsts” – Diagnostiskās radioloģijas nodaļas vadītājs Edgars Birkenfelds, “Gada vecmāte” – Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vecmāte Vineta Apsīte.
Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu darbā Ogres rajona slimnīcā saņēmusi Anda Vītoliņa, kura šeit nostrādājusi jau 50 gadu un šobrīd turpina darbu kā Internās nodaļas virsmāsa, bet par labāko Intensīvās terapijas un operāciju bloka darbinieku atzīta Žanna Grigorjeva, kura strādā Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļā kā vispārējās aprūpes māsa anestēzijā un intensīvajā aprūpē.