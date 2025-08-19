Ogres slimnīcā jauns aprīkojums

Šā gada 16. janvārī SIA «Ogres rajona slimnīca» noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta «Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA «Ogres rajona slimnīca», II kārta» īstenošanu.
SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka projekts, kura mērķis ir aprīkot slimnīcu ar modernām un inovatīvām tehnoloģijām, lai turpinātu sniegt kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem, tuvojas noslēgumam un visas iekārtas jau ir iegādātas un uzstādītas.
Ogres slimnīcas apmeklētāji ieguvuši jaunu 128 rindu datortomogrāfijas iekārtu, kas ir jaudīgāka un pacientu veselībai saudzīgāka, ar mazāku starojuma devu un ātrāku izmeklējuma laiku. Slimnīcas vadītājs stāsta, ka tā nodrošina arī plašāku izmeklējumu klāstu, tostarp koronogrāfiju (izmeklējums sirds koronāro artēriju stāvokļa noskaidrošanai), kas līdz šim Ogres novadā nebija pieejama. Koronogrāfijas izmeklējumus pacienti varēs saņemt no šā gada novembra, un attiecīgi viņiem vairs nevajadzēs mērot ceļu uz specializētajiem centriem galvaspilsētā. D. Širovs piebilst, ka arī iepriekš izmantotā datortomogrāfijas iekārta joprojām ir darba kārtībā.
Slimnīcas rīcībā tagad ir arī jauna rentgena iekārta, kas aizstājusi tehniski novecojušo aprīkojumu ambulatorajiem pacientiem, nodrošinot augstāku attēlu kvalitāti un ātrāku izmeklējumu veikšanu.
Vēl iegādātas divas ultrasonogrāfijas iekārtas – viena no tām paredzēta doplerogrāfijas izmeklējumiem, kas ļauj precīzāk diagnosticēt asinsrites traucējumus.
Savukārt slimnīcas personāls priecājas par divām instrumentu mazgājamajām iekārtām un diviem autoklāviem, kas nodrošina augstākā līmeņa sterilizāciju Centrālajā sterilizācijas dienestā, būtiski samazinot infekciju risku, kas var rasties, vairākkārt izmantojot operāciju un manipulāciju instrumentus.
«Projekta īstenošana būtiski uzlabo SIA «Ogres rajona slimnīca» infrastruktūru un paplašina pieejamību augstas kvalitātes veselības aprūpes izmeklējumiem un pakalpojumiem Ogres novadā,» ir pārliecināts D. Širovs.
UZZIŅA
Visas iekārtas iegādātas publiskā atklātā konkursā. Kopējais projekta budžets ir 1 703 140 eiro, tostarp ERAF finansējums – 1 477 669 eiro un Valsts budžeta līdzfinansējums – 214 415 eiro.