PRASĪBAS
vēlams sertifikāts specialitātē;
iepriekšēja darba pieredze specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību;
spēja apgūt jaunas zināšanas un profesionālās iemaņas;
spēja strādāt komandā un iekļauties kolektīvā;
precizitāte, atbildības sajūta un augsta darba kvalitāte;
teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.
PIENĀKUMI
sniegt rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušiem, bērniem un zīdaiņiem atbilstoši iestādes noteiktajai kārtībai;
nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu pacientu aprūpi;
regulāri izvērtēt pacientu veselības stāvokli un savlaicīgi informēt par izmaiņām;
savlaicīgi un korekti dokumentēt aprūpes procesā veiktās darbības.
PIEDĀVĀJAM:
atalgojumu: atbilstoši paveiktajam darba apjomam sākot no 14 EUR stundā;
darba laiks: saskaņā ar darba grafiku;
darba līgumu: ?? ???????? ?????;
darbu profesionālā un saliedētā kolektīvā;
darbu sakārtotā un drošā darba vidē, Rehabilitācijas nodaļā;
sociālās garantijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.