Otrdiena, 30.06.2026 17:02
Mareks, Tālivaldis
Otrdiena, 30.06.2026 17:02
Mareks, Tālivaldis
Otrdiena, 30. jūnijs, 2026 09:30

Ogres slimnīca meklē fizioterapeitu uz noteiktu laiku

Ogres rajona slimnīca
Ogres slimnīca meklē fizioterapeitu uz noteiktu laiku
Foto: Ogres rajona slimnīca
Otrdiena, 30. jūnijs, 2026 09:30

Ogres slimnīca meklē fizioterapeitu uz noteiktu laiku

Ogres rajona slimnīca

SIA “Ogres rajona slimnīca” aicina pievienoties savam kolektīvam fizioterapeitu Rehabilitācijas nodaļā.

PRASĪBAS
▪️vēlams sertifikāts specialitātē;
▪️iepriekšēja darba pieredze specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību;
▪️spēja apgūt jaunas zināšanas un profesionālās iemaņas;
▪️spēja strādāt komandā un iekļauties kolektīvā;
▪️precizitāte, atbildības sajūta un augsta darba kvalitāte;
▪️teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.
PIENĀKUMI
▪️sniegt rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušiem, bērniem un zīdaiņiem atbilstoši iestādes noteiktajai kārtībai;
▪️nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu pacientu aprūpi;
▪️regulāri izvērtēt pacientu veselības stāvokli un savlaicīgi informēt par izmaiņām;
▪️savlaicīgi un korekti dokumentēt aprūpes procesā veiktās darbības.
PIEDĀVĀJAM:
▪️atalgojumu: atbilstoši paveiktajam darba apjomam sākot no 14 EUR stundā;
▪️darba laiks: saskaņā ar darba grafiku;
▪️darba līgumu: ?? ???????? ?????;
▪️darbu profesionālā un saliedētā kolektīvā;
▪️darbu sakārtotā un drošā darba vidē, Rehabilitācijas nodaļā;
▪️sociālās garantijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
KONTAKTINFORMĀCIJA
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu:
ar norādi "Vakance_fizioterapeits".
*Piesakoties vakancei, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei kandidātu atlases procesa nodrošināšanai.
Adrese:
Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001
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